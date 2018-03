Žaljivo komentiranje oprsja

Ljubljana – Koprski župan Boris Popovič je z javnim omenjanjem oziroma komentiranjem telesa novinarke Eugenije Carl posegel v njene osebnostne pravice, je odločilo ljubljansko okrajno sodišče in ga obsodilo na plačilo 3500 evrov odškodnine.

Dopisnica RTV Slovenija je zaradi besed, ki jih je koprski župan o njej izrekel pred kamerami oktobra, novembra in decembra 2013, vložila odškodninsko tožbo. Popovič je namreč po eni od kazenskih obravnav zoper njega na koprskem okrožnem sodišču komentiral njeno oprsje. Ker naj bi s tem in še nekaterimi izjavami posegel v njene osebnostne pravice in ji povzročil veliko duševno stisko, je zahtevala sedem tisoč evrov odškodnine. Ker Popovič niti po vloženi tožbi in kljub izdani začasni odredbi ni opustil za Carlovo žaljivih izjav, ga je sodišče kaznovalo s tisoč evri, ki jih je moral nakazati v državni proračun, zdaj pa je tudi s sodbo ugotovilo, da je šlo za poseg v novinarkine osebnostne pravice.

Če bo sodba pravnomočna, bo moral odšteti 3500 evrov odškodnine, za vsako naslednjo kršitev pa mu grozi kazen 2000 evrov. »Lokalni politik je s to sodbo dobil sporočilo, da ni vsemogočen in nedotakljiv in da se jezični stretching očitno niti finančno ne izplača,« na odločitev sodišča pravi Carlova.

Popovič je sicer očitke zavrnil, češ da so bile njegove besede pravzaprav pohvala oziroma kompliment, a sodišče ne dvomi, da je novinarka trpela duševne bolečine zaradi izjav, ki so jo razžalile in posegle v njeno zasebnost. »V zvezi s tem je sodišče v celoti sledilo izvedenskemu mnenju tudi glede obsega duševnih bolečin in samih posledic, prav tako izpovedbi tožnice, ki jo izvedensko mnenje potrjuje,« ugotavlja sodišče. Carlova je zoper Popoviča vložila tudi zasebno kazensko tožbo; predobravnavni narok je razpisan za 12. aprila.

Na tožbo odgovoril s tožbo

Po vložitvi novinarkine tožbe je Popovič sprožil odškodninsko tožbo proti novinarki, s katero zahteva prav tako 7000 evrov, in sicer zaradi njenih besed: »Županove izmišljotine ali že kar blodnje so nevredne komentarja in s takimi neumnostmi se ne mislim ukvarjati.«

Kot je novinarka pojasnila med sojenjem, je izjavo pripravila na prošnjo kolega z lokalnega spletnega medija, ki je želel, da komentira županove izjave, s katerimi jo je osebno in profesionalno diskreditiral. Izjava, ki jo je dala, je bila najmanj, kar je lahko storila, je razložila, ker se ni hotela spuščati v osebne zadeve oziroma se ni hotela spustiti na osebno raven kritike. Poleg tega pa nobena od besed, ki jih je uporabila v izjavi, ni označena kot negativna, je dejala.

Sodišče je v Popovičevi tožbi končalo obravnavo in bi moralo kmalu spisati sodbo.