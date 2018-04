Zaradi ošpic v Srbiji umrlo 13 ljudi

Najmlajša žrtev je bila stara 15 dni, najstarejša pa 71 let. Po ocenah srbskih zdravnikov je epidemija zdaj v upadu.

Be. B., STA

Beograd – Epidemija ošpic v Srbiji je doslej zahtevala najmanj 13 smrtnih žrtev, od tega jih je marca umrlo šest. Po ocenah srbskih zdravnikov je sicer epidemija v upadu, poročajo tuje tiskovne agencije.

Po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug je bila najmlajša žrtev ošpic v Srbiji stara 15 dni, najstarejša pa 71 let. Največ obolelih je v starostnih skupinah nad pet in 30 let. Avstrijska tiskovna agencija APA navaja, da je bilo med obolelimi tudi medicinsko osebje.

Prvi smrtni primer zaradi ošpic po 20 letih so v Srbiji imeli 27. decembra lani.

Srbski epidemiolog Zoran Radovanović je za Tanjug sredi marca dejal, da se je v zadnjih mesecih veliko več ljudi kot sicer cepilo proti ošpicam in da je pričakovati, da se bo epidemija, ki je marca dosegla svoj vrhunec, počasi končala.

Zadnja smrtna žrtev ošpic v Srbiji je dveletna deklica iz Kragujevca, ki je zaradi avtoimune bolezni niso mogli cepiti proti tej nalezljivi bolezni.