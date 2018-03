Zaradi podhladitve umrl 65-letnik

V gozdu v kraju Korenjak so v torek popoldne našli mrtvega domačina, ki so ga pogrešali že od sobote.

Be. B., STA

Ptuj – Včeraj, malo pred 14. uro, so bili na Policijski upravi Maribor obveščeni, da so v gozdu v kraju Korenjak našli mrtvega 65-letnega domačina, ki so ga pogrešali že od sobote. Na pokojniku niso našli znakov nasilja, ugotovili pa so, da je moški umrl že v soboto, verjetno zaradi podhladitve.

Po opravljeni obdukciji in ko bodo zbrana vsa obvestila, bodo policisti podali poročilo pristojnemu tožilstvu.