Zaradi ropa hranilnice pridržali 30-letnika iz BiH

K. M., STA

Koper/Postojna - Po ponedeljkovem ropu hranilnice v Postojni je policija prišla na sled 30-letnemu državljanu Bosne in Hercegovine, ki že dlje časa stanuje na območju Postojne. Med hišno preiskavo so našli večino denarja iz ropa in 30-letniku v torek odvzeli prostost. Po poročanju STA so ga danes privedli pred preiskovalnega sodnika, ki je zanj odredil pripor.

Moški je v poslovalnico Hranilnice Vipava v Postojni prišel že nekaj minut pred ropom in počakal, da je poslovalnico zapustila še zadnja stranka. Nato je zahteval denar in s pištolo grozil uslužbencema, ki sta mu izročila večjo količino gotovine. Med ropom nihče ni bil poškodovan, storilec pa je zbežal peš, so sporočili s Policijske uprave Koper.

Koprski kriminalisti in postojnski policisti so z intenzivno kriminalistično preiskavo še istega dne prišli na sled omenjenemu 30-letniku, v torek v popoldanskih urah pa mu odvzeli prostost in opravili tudi dve hišni preiskavi. Pri tem so odkrili večino denarja iz ropa in mu zasegli osebni avtomobil, ki ga je po navedbah policije kupil z denarjem, pridobljenim z ropom.

Osumljenca so danes s kazensko ovadbo privedli pred preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča v Kopru, ki je zanj odredil pripor, so še zapisali na policiji. Za kaznivo dejanje ropa kazenski zakonik sicer predvideva kazen do 10 let zapora.