Zaradi suma spolnih zlorab umaknili župnika

Ljutomer - Veliko presenečenje je bilo sporočilo za javnost na spletni strani murskosoboške škofije, v katerem soboški škof Peter Štumpf vernike in javnost obvešča, da »se je moral po navodilih Zakonika cerkvenega prava in na osnovi mnenja Ekspertne skupine za reševanje spolnih zlorab pri Slovenski škofovski konferenci dosedanji gospod župnik Andrej Zrim zaradi suma kaznivega dejanja umakniti iz župnije sv. Janeza Krstnika v Ljutomeru.«

Škof Andreju Zrimu, ki ga je v župniji nadomestil dosedanji tamkajšnji kaplan Zoran Car, v sporočilu za javnost ne očita konkretnih dejanj, a že omenjanje ekspertne skupine za reševanje spolnih zlorab je dovolj zgovorno. Neuradno smo izvedeli, da so očitki, na katere naj bi opozorili nekateri starši otrok, ki obiskujejo verouk, bolj konkretno opisani v škofovem dekretu, da jih ni veliko in da pri tem ne gre za hujše spolne zlorabe.

Ali je sploh šlo za spolne zlorabe in za kazniva dejanja, bodo v Cerkvi šele ugotavljali, saj je škof Štumpf v sporočilu opozoril, da »umik iz župnije nikakor ne pomeni, da je osumljeni resnično kriv; to bo pokazal postopek, po pravnem načelu, da je obtoženi nedolžen, dokler se nasprotno ne dokaže.«

Začuda pa se cerkveni dostojanstveniki vsaj do sedaj niso obrnili na tiste, na katere bi se ob zaznanem sumu takšnih kaznivih dejanj vsekakor morali: s policijske uprave Murska Sobota so nam namreč sporočili, da doslej niso dobili nobene prijave tovrstnih sumov kaznivih dejanj in da ne preiskujejo takšne zadeve.

Zakaj Andreja Zrima niso naznanili policiji, smo popoldne po elektronski pošti vprašali v ordinariat murskosoboške škofije, vendar njihovega odgovora še nismo dobili. Neuradno pa naj prav starši, ki so se pritožili, ne bi hoteli vmešavanja policije.

Za komentar smo prosili tudi Andreja Zrima, a na naše klice in sporočila ni odgovarjal.

Sicer pa o Zrimu, ki je kot župnik služboval že v Gornji Radgoni in na Cankovi, do sedaj v javnosti ni bilo nikoli slišati sumov ali namigovanj na kakršnokoli neprimerno vedelje v smislu spolnih zlorab. Je pa vedno bil znan kot zagovornik trde roke pri vzgoji otrok in zaradi pretrde roke je v Gornji Radgoni pred skoraj dvema desetletjema že imel težave s starši enega od njegovih veroučnih učencev. Fanta je oklofutal, zaradi česar je imel opravka tudi s sodiščem, a je v tistem času vendarle javno zagovarjal prepričanje, da je šiba pri vzgoji otrok nujna in koristna.