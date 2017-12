Zaslišal, da je še živa, in jo spet zabodel

Rumanja vas, Straža – Več kakor desetkrat je 60-letni morilec Silvo Palčič iz Rumanje vasi zabodel nož v telo svoje dve leti starejše žene Anice Palčič. In ko je domačinka, sicer zdravstvena delavka, v negibno telo prislonila prst na vrat ter začutila srčni utrip in klicala pomoč, je storilec slišal te besede, se vrnil in jo zabodel vsaj še dvakrat.



Prebivalci Rumanje vasi so šokirani. Preprosto ne morejo dojeti, da se je krvava zgodba zgodila ravno v njihovi slikoviti vasici ob Krki, blizu Dolenjskih Toplic. Nihče od naših sogovornikov ni znal povedati nič slabega o storilcu, ki je zaradi nasilja v družini imel celo prepoved približevanja svoji ženi vse od začetka letošnjega novembra. »Midva sva bila kolega in o njem ne morem povedati ničesar slabega. Tudi kadar je kaj popil, ni bil nasilen. Kaj se je dogajalo med štirimi stenami, pa res ne vem,« nam je zaupal domačin. Spet druga, ki je zaposlena v novomeški bolnišnici, je storilca opisala kot zelo prijaznega soseda.





Pred domom Palčičevih v Rumanji vasi je mož umoril svojo ženo. Foto: Bojan Rajšek/Delo

Z novomeške policijske uprave so sporočili, da je bil osumljenec umora v torek pozno popoldne priveden k preiskovalnemu sodniku novomeškega okrožnega sodišča, ki je po zaslišanju zanj odredil pripor. Najmanj 15 let je zagrožena kazen za tistega, ki iz brezobzirnega maščevanja ali iz kakšnih drugih nizkotnih nagibov izvrši umor. »Storilec je imel v času storitve veljaven ukrep prepovedi približevanja pokojni žrtvi zaradi suma storitve kaznivega dejanja nasilja, za kar je zagrožena kazen do pet let zapora,« so sporočili z novomeške policijske uprave. Ker se žrtvi ni smel približevati, je zadnja dva meseca živel v svoji zidanici pri Straži, od koder se je večkrat slišala glasba, so povedali tamkajšnji domačini. Policisti so storilca, ki se aretaciji ni upiral, prijeli v hiši, v katero zaradi prepovedi ni imel vstopa.



Anica Palčič se je po izjavah domačinov dan pred božičem ob 18. uri udeležila maše v cerkvi sv. Jakoba v Vavti vasi, saj je bila zelo verna. Preden se je vrnila domov, jo je na gričku nad hišo v avtu čakal njen mož in jo pred domom presenetil. Pognala se je v beg, morilec jo je z nožem v roki dohitel in umoril.



»Mi, stari okoli 60 let, delujemo nekako resno, zrelo, skratka čisti vzor za mlade, a je v tako embalažo pogosto zapakirana nezrelost. In, kar je najhuje, nismo se sposobni pogovarjati, in to je glavni razlog, da je prišlo do tragedije,« je prepričan naš sogovornik, ki ni znal pojasniti, ali so bile krive premoženjske zadeve ali morda ljubosumje. Zatrdil je, da je bilo celo vse dogovorjeno, da bi se ženska v začetku prihodnjega leta preselila v stanovanje v Podbreznik pri Češči vasi, kjer so ji otroci našli stanovanje. V hišo pa naj bi se vrnil njen mož.