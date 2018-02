Zdrsnil tovornjak z utekočinjenim kisikom, nevarnosti za prebivalce ni več

De. P., STA

Medvode – Tovorno vozilo, ki se je ponoči prevrnilo na glavni cesti skozi Medvode, so postavili na kolesa in ni več možnosti, da bi prišlo do uhajanja utekočinjenega kisika, so sporočili z družbe Messer Slovenija, ki je bil naročnik dostave. Cesta skozi Medvode je ponovno odprta. Stanje na cestah lahko spremljate na tej povezavi.

Po pojasnilih civilne zaščite vzrok nesreče še ni znan, se pa pristojne službe trudijo, da bi posledice nesreče čim prej sanirali.

Evakuacija ljudi je bila, kot pravijo, preventivne narave, saj gre za standardne postopke v takih primerih. Ob dvigovanju tovornega vozila bi lahko ob stiku z vnetljivimi snovmi namreč prišlo tudi do eksplozije v manjšem obsegu. Ljudje, ki so jih evakuirali v Športno dvorano Medvode ali pa so odšli sorodnikom, so to mirno sprejeli.

Tovornjak se je ponoči, nekaj pred 23.30 prevrnil na bok v obcestni del. V prevrnjeni cisterni je bilo 21 ton tekočega kisika, nekaj so ga že prečrpali. Kisik je nestrupen in okolju prijazen, so sporočili iz podjetja Messer Slovenija, ki je naročnik utekočinjenega kisika iz sestrske družbe v Srbiji.

Tovor je sicer prevažal njihov pogodbenik, v sporočilu za javnost pa so poudarili, da so takoj sprejeli vse ukrepe za varnost. Poleg tega so po nesreči posredovale reševalne enote, ki so po nesreči ustrezno oskrbele voznika in je brez večjih poškodb.