Š. J., STA

Celje − Žensko, ki je v soboto rodila na stranišču Centra za varno vožnjo na Vranskem, zaradi poskusa detomora čaka kazenska ovadba. Kot je v izjavi za javnost povedal vodja oddelka za splošno kriminaliteto na Policijski upravi Celje Milan Vogrinec, so novorojenčka na stranišču našli hišnik, čistilka in inštruktor varne vožnje, ki je poskrbel za otroka.

Po Vogrinčevih besedah se je ženska nameravala udeležiti tečaja varne vožnje na Vranskem, a ker so pristojni opazili, da je njeno psihofizično stanje nekoliko poslabšano, so ji predlagali drug termin, kar je odklonila. Opazili so tudi, da se je kar nekaj časa zadržala v toaletnih prostorih.

Policisti so jo kmalu po tem, ko je zapustila toaletne prostore, izsledili skupaj z njenim partnerjem, ki pa menda ni oče novorojenčka. Za oba so odredili pridržanje, a so ga potem za žensko prekinili in jo hospitalizirali. V nedeljo je bolnišnico že zapustila, nato pa so policisti z njo opravili pogovor. Tudi novorojenček je hospitaliziran v ljubljanskem kliničnem centru. Njegovo stanje je stabilno in je zunaj smrtne nevarnosti, je dejal Vogrinec in napovedal kazensko ovadbo tudi za partnerja, če bodo ugotovili njegovo povezanost s poskusom detomora.

O usodi novorojenčka bo odločal pristojni center za socialno delo.

Mati, ki je doma z območja celjske policijske uprave, je skupaj s partnerjem že na prostosti.

Zadnje primere detomora so celjski policisti obravnavali leta 2000 in 2010, vsi pa so že bili preiskani.