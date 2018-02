Življenje ji je vzel, krivde ne prizna

Maribor – Bojan Sep, ki je konec lanskega septembra umoril svojo 45-letno prijateljico Vlatko Petrik, je sicer priznal dejanje, a v isti sapi dodal: »Ne morem priznati. Na žalost sem to storil, ampak ne na tak način, kot se mi očita. Dal bi svoje življenje, samo da bi lahko povrnil njeno. Še vedno jo imam rad in ne morem živeti s tem, da je ni več.«



»Predlagam kazen 23 let in štiri mesece zapora,« je včeraj 35-letnemu Bojanu Sepu v zameno za priznanje krivde za umor in skrunitev trupla ponudil okrožni državni tožilec Tilen Ivič. Obtožnica izučenemu električarju očita, da se je 28. septembra v stanovanju, katerega najemnica je bila umorjena Vlatka Petrik, sprl z njo in jo zatem na grozovit način umoril.

Najprej naj bi jo s podolgovatim predmetom – za kaj je šlo, niso ugotovili – večkrat udaril po glavi, da je padla po tleh, nato jo je z obema rokama prijel za vrat in jo začel daviti, sočasno pa ji je na glavo potisnil še vzglavnik. Naposled je Petrikovi, ko je ležala na tleh, z nogo stopil na vrat.Tako je stal, vse dokler ni povsem obmirovala.