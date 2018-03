Znova steklo sojenje v zadevi Hypo

Ba. Pa., STA

Ljubljana – Sojenje v zadevi Hypo se je po več kot 60 opravljenih narokih in zaslišanih več kot 40 pričah danes začelo znova, saj je od zadnje uspešno izvedene obravnave poteklo več kot tri mesece časa. Znova so prebrali obtožnico za nekdanjega direktorja Hypo Leasinga Andreja Potočnika in nekdanjega direktorja Hypo Alpe Adria Consultance Andreja Oblaka.

Postopek proti preostalima obtoženima – nekdanjima predsednikoma uprave Hypo Alpe-Adria-Bank Antonu Romihu in Božidarju Španu –, ki danes na sodišče zaradi zdravstvenih težav nista prišla, je bil začasno izločen.

Oblak in Potočnik sta danes po predstavljeni obtožnici, ki jima s soobtoženima očita dve kaznivi dejanji zlorabe položaja in kaznivo dejanje pranja denarja, imela možnost zagovora. Oblak je dejal, da obtožnica nima ne repa ne glave, Potočnik pa, da je ne razume, ker je popolnoma izmišljena.

Dosedanji sodni postopek je sicer pokazal, da je sodišče že v sodni preiskavi naredilo veliko napako, saj zaposleni v luksemburški odvetniški pisarni pred zaslišanjem niso bili ustrezno poučeni o svojih pravicah. Ti dokazi so bili zato izločeni iz spisa.

Obtoženi so menda banko s posli oškodovali za 22 milijonov evrov, denar pa skrivali v davčnih oazah. Tožilstvo jih bremeni, da so z nepremičninskimi posli pridobili 22 milijonov evrov, ki so jih naložili v deleže družbe ter z njeno prodajo pridobili 22 milijonov evrov protipravne premoženjske koristi.

Leta 2015 je v tej zadevi ob začetku sojenja krivdo v zameno za leto in pol pogojne zaporne kazni priznala nekdanja direktorica Vegrada Hilda Tovšak.