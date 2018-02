Žurga je bil med umorom očima zmanjšano prišteven

Ljubljana - Janez Žurga je bil v času umora očima decembra 2015 zmanjšano prišteven, ko je ukradel očimov avto in pobegnil proti Primorski, pa se je svojih dejanj zavedal. Tako je ugotovila psihiatrinja Martina Žmuc Tomori, že sedma izvedenka, ki je presojala o Žurgovem duševnem stanju.

Nekateri izvedenci so menili, da ima osebnostne motnje, drugi, da teh pri njem ni, nekateri so ocenili, da je bil v času dejanja neprišteven, drugi, da je bil deloma prišteven. Ravno različna mnenja izvedencev in to, kako je sodišče nanje oprlo odločitev, so bili razlog za razveljavitev sodbe na višjem sodišču. Okrožno sodišče je v novem sojenju po ponovnem zaslišanju in soočenju dosedanjih izvedencev postavilo še Žmuc Tomorijevo. Ta meni, da so bile obdolženčeve sposobnosti samoobvladovanja v času umora bistveno zmanjšane zaradi njegovega doživljanja in stresa.

Po tem dejanju je Žurga zaklenil sobo, v kateri je bilo truplo, zlomil ključ vrat in materi napisal sporočilo, naj v sobo ne vstopa. Nato je ukradel očimov avto, nanj namestil druge registrske tablice in se odpeljal proti Primorski, med potjo pa poklical policijo. Vsa ta dejanja so bila zelo razumska, zato je obdolženi vse storil popolnoma zavestno, meni izvedenka. Dodaja, da je Žurga odraščal v čustveni prikrajšanosti. Pogrešal je očeta, moški liki, ki jih je srečeval v šoli, so v njem vzbujali občutek zapuščenosti, neupoštevanja, izkazalo se je, da doživlja, da ga moške avtoritete izraziteje odklanjajo kot drugi moški liki. Tako je tudi očima doživljal izrazito negativno in mu pripisoval odgovornost za materina dejanja, ki mu niso ustrezala.

Izvedenka pri Žurgi ni ugotovila duševnih motenj, kot so jih navajali nekateri drugi izvedenci, je pa, tudi zaradi zlorabe prepovedanih drog in alkohola ter opuščanja rednih zdravil za zdravljenje depresije, konflikten, čustven in ima mejno osebnostno motnjo, ki se kaže z bolečimi občutki praznine in paničnim strahom pred zapustitvijo. Tragičnega večera je na njegovo stanje vplivalo še dejstvo, da je bil neprespan, lačen in premražen, saj je noč preživel v kleti očimove hiše.

Tožilstvo je napovedalo, da bo verjetno nekoliko spremenilo obtožnico. Pričakovati je, da bo umaknilo obtožbo o ljubosumju, glede na to, da po mnenju izvedenke pri Žurgi ljubosumja do očima ni bilo.