Aktivne zimske počitnice v Ljubljani

Ljubljana – Za zimske počitnice so ljubljanski zavodi s področja kulture pripravili pester program, ki vključuje kinopredstave, različne ustvarjalne delavnice, obiske živalskega vrta, pa tudi celodnevna ali celotedenska počitniška varstva. Večina jih bo potekala od 19. do 23. februarja, nekaj pa se jih začne tudi jutri.

V ljubljanskem živalskem vrtu pripravljajo celotedenski program za otroke od 7. do 12. leta starosti (vsak dan od 7.30 do 16.30), spoznavali pa bodo predvsem zimsko življenje živali. Na Ljubljanskem gradu bodo za otroke od 6. do 10. leta starosti izvedli počitniško druženje s »profesorjem zmajeslovja in pustolovko«.

Zabava v pižamah

Za mladostnike, starejše od 13 let, bo ob koncu počitnic zanimiva brezplačna Noč na gradu Tivoli s sprehodom po gradu, ogledom razstave z naslovom »Boris Jesih, Povezave«, delavnico v grafičnem ateljeju, grajsko večerjo ob svečah in zabavo v pižamah. V Kinodvoru bodo dopoldanske matineje, na katerih si bodo lahko ogledali slovenski animirani film Martin Krpan in belgijski celovečerec Fant z oblaki.

Počitniški dnevi z Mladimi zmaji pa se bodo začeli že 17. februarja ob 19. uri v Centru Zalog z dobrodelno plesno predstavo Ljubezen okoli sveta. Svoj pogum bodo počitnikarji lahko preizkusili v Kleti strahov, ki bo odprta od 20. do 22. februarja od 15. do 20. ure. Dobrodošlico v hotelu Jelenov zob jim bo izrekla ekipa črnuških mladih zmajev. Skupina deklet se bo 23. februarja podala na Avanturo za punce, kjer bodo preživele grajsko noč na gradu Tivoli. Vse dni v tednu pa bodo odprti četrtni mladinski centri, v katerih bodo soustvarjali počitniške delavnice. Vstop na aktivnosti je prost, na dobrodelni predstavi Ljubezen okoli sveta pa bodo zbirali prostovoljne prispevke.

V Pionirskem domu bosta dve počitniški šoli po enotni ceni 70 evrov. Likovna bo potekala na Komenskega 9 in je primerna za otroke od 6. do 9. leta, radijsko-filmska šola na Vilharjevi 11 pa bo za otroke od 10. do 14. leta. Mestni muzej Ljubljana bo 17. februarja ob 11. uri in 15.30 za otroke od 6. do 10. leta starosti organiziral družinski skok v srednjeveško Ljubljano. K ogledu predstav, vodenih ogledov gledališča ter ustvarjalne delavnice pa vabi Lutkovno gledališče Ljubljana. Zavod Mala ulica bo vsak dan od 7.30 do 16. ure organiziral počitniško varstvo za skupine z največ 20 otroki. Posvetili se bodo raziskovanju vremena in uživanju v zimskih radostih. Brezplačne delavnice in druge aktivnosti bodo tudi v vseh enotah Mestne knjižnice.

O prostih terminih predstav, delavnic in cenah aktivnega počitniškega varstva se lahko pozanimate na spletnih straneh vsakega od zavodov. Brezplačno počitniško varstvo pa ponujajo tudi v nekaterih četrtnih skupnostih (eno takih je v Centru starejših Trnovo, vsak dan med 6.30 in 15.30).