Avtomatizirano prenočevanje ob Astri

Ljubljana – V poslovni stavbi v ulici Bežigrad 6 so odprli svojevrsten samopostrežni hostel z desetimi turističnimi sobami. Njegova posebnost je, da deluje brez recepcije in da gost vse potrebno lahko opravi na avtomatu v preddverju objekta.



V pogovoru z Žigom Drofenikom, direktorjem podjetja Evi Rooms, kakor se imenuje omenjeni zasebni hostel, smo zvedeli, da sta podjetji Sloving in Exoterm še pred tremi leti na območju za Astro nameravali zgraditi stolpnico s 140 stanovanji, zaradi katere bi morali prej odstraniti tudi poslovno stavbo v ulici Bežigrad 6. Ker pa sta gradnjo odložili za nedoločen čas in na delu parcele nekdanjih Učnih delavnic namesto nje uredili le začasno makadamsko parkirišče, je lastnik Slovinga Jože Drofenik sklenil, da bo propadajočo poslovno stavbo raje prenovil kot podrl.