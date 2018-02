Bitka v Tivoliju

T. L.

Včeraj se je v mestnem parku vnel pravi boj. Pa ne kulturni, kot bi se na ta dan spodobilo, pač pa bitka v kepanju. Na fronti ob vznožju sankaškega pobočja v Tivoliju sta se spopadli dve centuriji. Najprej so metalci premerili teren, nato pa se prècej lotili dela in začeli izdelovati snežno municijo. Kepe so letele na vse smeri, z nižjimi temperaturami v dnevu pa so postajali zadetki vse bolj boleči. Razboriteži, pordelih lic so se borili kot bi šlo za življenje in smrt. Potomci so se za vse prizadejane krivice maščevali staršem, ti so jim vračali s potrpežljivo nežnostjo. Na mestu samem so se organizirale skupine, ki so porazile kogarkoli se jim je upal postaviti po robu. Sneg in z njim frustracije so se polegle po nekaj urah, hujših žrtev, po naših informacijah, ni bilo.