Blok na Smoletovi 12 najlepši v mestu

Ljubljana – Naziv naj blok v Ljubljani za leto 2017, ki ga podeljuje MOL, je med sedmimi finalisti prejel blok v Smoletovi 12. S podelitvijo zastave in 20 sadik vrtnice sorte Ljubljana se je s tem tudi uradno začela tradicionalna akcija Za lepšo Ljubljano.



Mestna ocenjevalna komisija je najlepšega izbrala med bloki v Brilejevi ulici 19–21 (ČS Dravlje), v Palmejevi 6–12, 16–22 in 26–32 ter Smoletovi 12, 12 a in 12 b (ČS Bežigrad), Bilečanski 2 (ČS Golovec), v Malgajevi ulici 7–9 in Frankopanski ulici 8 (ČS Šiška), v Pokopališki ulici 47–49 (ČS Jarše) in na Tržaški cesti 49 (ČS Vič). Z akcijo, ki jo je občina začela predlani ob prevzemu naziva zelena prestolnica Evrope, tako stanovalce večstanovanjskih stavb spodbujajo, da po svojih močeh pripomorejo k temu, da je njihov blok odsev čistega, urejenega in do okolja prijaznega sobivanja. Prvi naziv naj blok je za leto 2016 prejela stolpnica v Topniški 45.



Blok je star že 57 let



Letos je komisijo najbolj prepričal blok v Smoletovi 12, 12 a in 12 b. Ta ima pet ločenih vhodov – trije vodijo do 88 stanovanj, dva pa do dveh poslovnih prostorov v pritličju (večjega zaseda zavod za zaposlovanje). Čeprav je večnadstropni objekt na zunaj videti kot nov, smo od operativnega upravnika Igorja Kantužarja iz SPL (to podjetje je v hiši upravnik že od leta 1996) izvedeli, da so stavbo po načrtu arhitekta Jožeta Usenika zgradili že leta 1961.



Zunanjščina bloka je po njegovih besedah tako všečna zato, ker so leta 2015 temeljito obnovili fasado. Pred tem so lastniki stanovanj in lokalov močno povečali vplačila v rezervni sklad in tako zagotovili večino potrebnega denarja za energetsko sanacijo, približno 17 odstotkov pa so dobili v okviru Eko sklada. Zahtevnost projekta (stal je okoli 200 tisočakov) potrjuje tudi to, da so pri sanaciji morali upoštevati smernice sklada in zavoda za varstvo kulturne dediščine. Po prenovi je blok uvrščen v energetski razred C. Čeprav so že zdaj veliki prihranki pri porabi energije, bodo stroške še znižali z zmanjšanjem priključne moči s 426 na 276 kilovatov. Energetika Ljubljana jim je za nagrado pripravila tudi ugodnejšo ponudbo za elektriko v skupnih prostorih.



Urejanja še ni konec



Stanovalci pa nameravajo še letos nadaljevati že potrjena dela, ki bodo blok in okolico naredila še privlačnejša. Na severnem delu bodo obnovili stopnice in načeti del ploščadi, pri vhodih nameravajo postaviti klančine za invalide, na zahodni strani pa dodatno urediti zelenice.



Čeprav smo ob ogledu videli, da imajo zgledno urejen nadstrešek za ločeno zbiranje odpadkov (del zabojnikov je tudi pod ključem) in da na zelenicah okoli bloka ni smeti ali krame, smo opazili tudi nekaj pomanjkljivosti. Na fasadah je nekaj klimatskih naprav, eden od lastnikov pa je na zahodni strani kot edini doslej zasteklil balkon. Nekaj več enotnosti bi lahko bilo tudi pri roletah (nekatere so bele, druge bež, tretje sive). Na južni fasadi pa v pritličju moteče deluje plastična tenda nad vrati. Tam bi sicer moralo biti okno, ne vrata v lokal.



Kantužar je dejal, da bodo lastniki še naprej vlagali v vzdrževanje stavbe. Strinjal se je, da bo treba v prihodnosti prebarvati hodnike in kovinske nosilce stopniščne ograje, dogovorjena pa so tudi že dodatna vlaganja v energetsko posodobitev strojnih instalacij. Garaže sicer niso sestavni del bloka v njihovem upravljanju, se pa z njihovimi lastniki vseeno dogovarjajo, da bi očistili ali celo zamenjali strešno izolacijsko zaščito, ki jo zdaj marsikje prerašča mah.