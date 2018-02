Bo hostel po prenovi še podoben sedanji Celici?

Ljubljana – Javni zavod Ljubljanski grad je v torek na spletu objavil razpis za investicijsko-vzdrževalna dela v hostlu Celica na Metelkovi. Interesenti morajo ponudbe oddati do 28. februarja, kar pa je glede na obsežen popis del (pre)kratek rok. Prav tako je malo verjetno, da bi izbrani ponudnik dela lahko izvedel v 65 dneh.

Da pri notranji prenovi Celice ne bo šlo le za manjše popravke, dokazujejo podrobni opisi gradbenih in obrtniških del. In prav to je za KUD Sestava najbolj sporno.

Janko Rožič, arhitekt iz KUD Sestava, je dejal, da se že po popisih gradbenih in obrtniških del vidi, da je investicijska prenova preobsežna. Brez pravega razloga naj bi zamenjali skoraj vse tlake v pritličju skupaj s parketi in kamnitim tlakom hodnika, porušili bi celo mansardo in odstranili vse predelne stene v njej, zamenjali bi vse steklene volumne na strehi in znova izvedli kleparska dela. Po njegovem mnenju materiali po 15 letih (Celica je bila obnovljena leta 2003) niso iztrošeni, poleg tega so to pomembni detajli, ki so integralni del Celice.

Poleg tega je to zanj tudi nedopusten poseg v celostno umetniško delo in celovit sklop avtorskih pravic, ki so vezane na celotno stavbo. Ne gre le za nerazumljivo zapravljanje javnega denarja, temveč za nerazumno uničevanje enkratne in unikatne »svetovne znamenitosti«.