Če bi se v lekarne vstopalo skozi vogale ...

Grosuplje – Ministrstvo za zdravje je prižgalo zeleno luč Lekarni Ljubljana (LL) za odprtje lekarniške enote pri grosupeljskem zdravstvenem domu. V LL napovedujejo, da jo bodo odprli do konca meseca. Lastnica bližnje zasebne lekarne Kosobrin je včeraj sprožila upravni spor.



Zdravstveno ministrstvo je Lekarni Ljubljana izdalo soglasje k ustanovitvi organizacijske enote (lekarne) pri zdravstvenem domu, pogojeno z zaprtjem njihove lekarne v naselju Sončni dvori. Koncesionarki bližnje zasebne lekarne Kosobrin Petri Žagar so priznali status stranke v postopku, ta pa je včeraj že sprožila upravni spor. Na vprašanje, ali bo LL morala zapreti svojo enoto pri grosupeljskem zdravstvenem domu, če upravno sodišče odloči v prid Kosobrinu, nam na ministrstvu niso odgovorili.



Žagarjeva očita ministrstvu, da je izdalo soglasje kljub temu, da so prejeli verodostojne dokaze, da nova lekarna ne izpolnjuje meril lekarniške mreže o minimalni cestni razdalji med posameznimi lekarnami, niti drugih zakonskih pogojev. »V Grosuplju imam koncesijo. Ministrstvo je upoštevalo samo argumente LL, ki zatrjuje, da je pogoj razdalje izpolnjen, toda zakon govori o najkrajši razdalji. V kateri državi se še lahko prepirajo o tako preprostem dejstvu, kot je razdalja med dvema objektoma?« je ogorčena Žagarjeva.