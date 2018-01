Celica ni več zapor, je pa zaprta

Ljubljana – Vrata v hostel na Metelkovi 8 so bila včeraj zaprta. Skozi zastekljeno zunanjo površino na levi je bilo mogoče videti prazne stole in mize v jedilnici. Pred vrati sta stala študenta. V Celico sta prišla na kosilo. Da je zaprta, nista vedela.

Medtem ko pogovori med zdaj že nekdanjim najemnikom hostla Tomažem Juvanom in prihodnjim najemnikom Ljubljanskim gradom še potekajo, tako je tudi z avtorji Celice, je ikonični hostel od ponedeljka zaprt. Na vratih ni o tem nobenega obvestila. Prav tako ne na uradni spletni strani hostla. »Oprostite, nastanitve za izbrane datume niso na voljo,« piše pod zavihkom o rezervacijah sob. Vsi datumi možnih nastanitev so na koledarju do konca junija prečrtani. Pod zavihkom 'dogodki' je kot prvi še vedno naveden tisti z začetka decembra, ko so v tamkajšnji galeriji Srečišče odprli razstavo umetnikov »v podporo, da se Celica ne proda«.

Foto: Jože Suhadolnik, Delo

Občini hostla decembra sicer ni uspelo prodati, so ga pa zdaj zaprli, rekoč, da ga bodo najprej »celovito prenovili«. To naj bi se po besedah župana Zorana Jankovića zgodilo predvidoma do prvega marca, ko naj bi v preteklosti večkrat nagrajeno Celico »pokazali v novi luči«.

Tako je o prihodnosti Celice prejšnji teden, deveti dan po izteku pogodbe z dosedanjim najemnikom, zavodom Šouhostel v lasti Juvanovega podjetja TJs, govoril župan. Napovedal je, da bo Celica ostala »v javni lasti« in da jo bodo po prenovi upravljali v javnem zavodu Ljubljanski grad, pri čemer bosta sodelovala tudi zavoda Turizem Ljubljana in Mladi zmaji. Kudu Sestava, katerega člani so preobrazili nekdanji vojaški zapor na Metelkovi in od takrat v njem ustvarjali kulturni program, pa so na občini ponudili petletno sodelovanje in pripravo načrta za prenovo.

Izjemno, a interno gradivo

Ko smo se za dodatna pojasnila o prihodnosti hostla obrnili na občino, so zapisali, da je »na vsa vprašanja glede Celice župan že odgovoril« na tiskovni konferenci prejšnji teden. Na našo prošnjo, da nam pošljejo program, ki so ga za Celico pripravili v treh javnih zavodih, so odgovorili: »Predlog treh javnih zavodov je izjemen in je naše interno gradivo.« So pa včeraj med razširjeni dnevni red za sejo mestnega sveta, ki bo 29. januarja, že dodali predlog za spremembo statuta zavoda Ljubljanski grad, da bi ta v prihodnje lahko upravljal »mladinski hotel« na Metelkovi 8.

Foto: Jože Suhadolnik, Delo

Medtem se tako avtorji Celice, torej Kud Sestava, kot Tomaž Juvan še naprej pogajajo s predstavniki občine. Ostalo je namreč kup vprašanj, glede opreme v hostlu in blagovne znamke Celica, ki je v lasti Juvanovega podjetja TJs. »Pogovarjamo se, ali bomo dosegli dogovor, pa je še prezgodaj reči. Oboji si ga želimo, a bomo videli,« je Juvan povedal po četrtkovem sestanku s predstavniki Ljubljanskega gradu. To je bilo dva dni po tistem, ko je s štirinajstimi zaposlenimi zapustil hostel, nekaj opreme, »drobni inventar«, pa je pred tem prodal na garažni razprodaji.

Foto: Leon Vidic, Delo

Da se z občino ves teden pogovarjajo o načrtu prenove in vsebini, pravijo tudi v Kudu Sestava. »Avtorji Celice smo pripravljeni izvesti načrte za prenovo, vendar pod pogojem, da Celico ohranimo celovito. Na pogajanjih vztrajamo, da se pogodba vsebinsko oblikuje tako, da bo preživetje tega izjemnega fenomena zagotovljeno,« je včeraj povedal Janko Rožič in ob tem poudaril: »Prenovo bi lahko izvedli, kot je v hotelih običajno, ne da bi bil hostel zaprt«. Kako kaže na pogovorih, ni hotel komentirati, je pa dejal: »Celica naj ne bi bila nikoli več zapor, absurdno je, da je prvič po petnajstih letih spet zaprta.«



SDS: Župan naj odstopi

Do županovih potez so ostri v svetniškem klubu SDS, zato ga pozivajo k odstopu. Po »Jankovićevem lomastenju po mestu ob že uničenem Plečnikovem stadionu in uničujoči prenovi osrednje tržnice« se bo temu po njihovem zdaj pridružila še Celica. »Gre za hinavsko potegavščino župana Jankovića, ki bo s to potezo povsem prekinil kulturno dogajanje v stavbi in jo verjetno za vedno uničil,« je v odgovoru zapisala svetnica Mojca Škrinjar.

Da skupnega programa treh javnih zavodov še ni videl in da ni dobil odgovora na svojo pobudo, naj Celico prevzamejo Mladi zmaji, pravi samostojni mestni svetnik Denis Striković. »Pozitiven premik je, da gre Celica pod javno domeno in da je ne nameravajo več prodati,« meni Striković, vendar dodaja: »V drugih ključnih zadevah gre nova politika v drugo smer od moje pobude.«

S tem, da hostel ni bil prodan, so zadovoljni tudi v svetniškem klubu SMC. Po besedah Dragana Matića se strinjajo, da hostel ostane v javni lasti in da ga upravljajo javni zavodi, pričakujejo pa, da prenova »ne bo posegla v koncept, po katerem je bila Celica prepoznavna v svetovnem merilu«.

Premiku od upravljanja v zasebnih rokah pod okrilje javnega zavoda Ljubljanski grad so naklonjeni tudi v Levici, toda glede prenove opozarjajo, »da mora biti izvedena na način, ki bo v sozvočju z značajem okoliških prostorov in ne bo prispeval h gentrifikaciji območja Metelkove«. Prav tako pričakujejo, kot je zapisala svetnica Nataša Sukič, »da bo javni zavod znal tvorno sodelovati z metelkovsko skupnostjo in Kudom Sestava«.