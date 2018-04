ČS Polje proti Lidlovemu veleobjektu

Ljubljana – Četrtna skupnost Polje ne podpira sprejetja dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) 311 Zalog, saj predvideva gradnjo nesprejemljivo velikega Lidovega logistično-distribucijskega centra.



Sklep, ki ga je predlagala Alma Alič (Lista civilnih pobud Polje, Vevče, Slape, Zadobrova), pa je bil kljub pomislekom, zakaj bi bila umestitev do 25 metov visokega, skoraj 300 metrov dolgega in 200 metrov širokega objekta v bližini stanovanjskih hiš v Polju, Vevčah in nekolko bolj oddaljenem Zalogu lahko sporna, podprla le minimalna večina svetnikov. Izglasovali so ga s petimi glasovi za in štirimi proti. Z omenjenim sklepom so tako mestnim urbanistom dali vedeti, da tudi ČS Polje ne podpira gradnje doslej najvišjega in najobsežnejšega objekta na doslej skorajda še nepozidanem 20 hektarov velikem območju med ranžirno postajo Zalog, Milčetovo potjo, Zaloško cesto in Petrolovimi skladišči goriva. Z njim so pravzaprav sledili razpravi večine udeležencev javne obravnave občinskega prostorskega načrta, ki je bila 11. aprila.



Javna obravnava



Čeprav so na javni obravnavi predstavniki pripravljavcev OPPN in mestnega oddelka za urejanje prostora zagotavljali, da je pogoj za gradnjo vseh objektov v novi gospodarski coni ob Zaloški cesti zgrajena Industrijska cesta, na katero bi se navezal tudi ves tovorni promet iz te cone, pa večine od približno 45 udeležencev niso prepričali. Zalegla ni niti obljuba, da bo na Zaloški veljala prepoved vožnje za tovorna vozila in da ta po njej ne bodo vozila v novi logistično-distribucijski center.