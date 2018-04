Delo bo sosed tehnološkega centra

Ljubljana – Zazidalni načrt za severni del območja v okolici tehnološkega parka na Brdu bo doživel veliko spremembo. Tam nameravata FMR in Kolektor Group zgraditi dve veliki poslovni stavbi. V manjši bo nove prostore dobila medijska hiša Delo, v večji pa bo Kolektorjev razvojno-tehnološki center.



Včeraj so na seji mestnega sveta potrdili dopolnjen osnutek sprememb zazidalnega načrta za to območje, z dodanimi namembnostmi pa je omogočen tudi razvoj komunikacijskih tehnologij, medijskih vsebin in zagonskih podjetij. V pogovoru z glavnim direktorjem Dela Andrejem Krenom smo izvedeli, da bo do začetka gradnje poslovnega kompleksa s 33.000 kvadratnimi metri skupne površine ob ulici Za opekarno minilo še kar nekaj časa. Zdaj je projekt šele v fazi idejnih načrtov. Pred izdelavo projekta za gradnjo bo zaradi obsežnosti zazidave treba izdelati še presojo vplivov na okolje. Družba FMR bo predvidoma investitorica nove Delove stavbe, kamor bi z Dunajske ceste preselili Delo, Slovenske novice in podporne službe, Kolektor Group pa bi investiral v gradnjo svojega razvojno-tehnološkega centra.



Kaj bodo zgradili



Po sedanjih načrtih je predvidena gradnja najmanj dveh ločenih stavb s skupno podzemno garažo, ki smeta biti visoki največ 17 metrov. V dveh kletnih etažah bo 438 parkirnih prostorov, vsak objekt bo imel pritličje in tri nadstropja. Dopustna je še terasna etaža, ki pa mora biti od roba stavbe umaknjena najmanj šest metrov. Pomembna bo tudi ureditev okolice objektov. Poleg zunanjih parkirišč bodo veliko prostora zavzele manipulativne površine za dostavo zglobnih tovornjakov. Celotno območje bo zakrito, saj ga bodo zazelenili z visokimi drevesi in grmovnicami.



V Kolektorjevem tehnološkem centru bodo poslovne prostore imeli njegovi razvojni skupini Idrium in RTC ter družbe Kolektor Sisteh, Ventures in Vision. V pritličju so predvideni laboratoriji in večja restavracija. V medijski stavbi pa bo pritličje namenjeno dvorani za dvesto ljudi, v dveh nadstropjih bodo veliki odprti centralni redakciji in več manjših pisarn za največ šest zaposlenih. Poleg časopisnih vsebin bodo tam v posebnih prostorih za TV-studio in montažo pripravljali tudi videovsebine. Nad njimi bodo še prostori za vodstvo, trženje, marketing in razvoj, preostale podporne službe pa bodo v pritličju.



Prodaja Delove stolpnice



Andrej Kren je dejal, da bosta obe investitorici projekt predvidoma izvedli sočasno, in ne v dveh fazah, kakor dopušča osnutek spremenjenega zazidalnega načrta. Če ne bo zapletov, naj bi večmilijonski naložbi začeli uresničevati prihodnjo jesen, selitev vanju pa bi bila izvedena do srede leta 2021.



Čeprav ima družba Delo v 15-nadstropni stolpnici na Dunajski 5 v lasti samo štiri nadstropja, je med številnimi drugimi lastniki še vedno eden največjih. Kren nam je razkril, da bodo v dogovoru z večjimi solastniki poskušali stolpnico prodati kot celoto. In dodal, da se bodo na Brdo selili le novinarji in Delove službe, tiskarna pa ne. Ta bo še naprej delovala v Slovenčevi ulici.