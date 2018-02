Dijaki uprizarjajo Sto huharic, dvaindvajset soldatov in tri sofije

Ljubljana – Dijaki umetniške gimnazije na Srednji vzgojiteljski šoli in gimnaziji Ljubljana (SVŠGL) v dnevih okoli slovenskega kulturnega praznika in informativnih dni tudi letos uprizarjajo predstavo, tokrat Sto huharic, dvanindvajset soldatov in tri sofije po besedilu Simone Semenič.

Nastopajo dijakinje in dijaki 1. letnikov umetniške gimnazije, smer gledališče in film, 2. letnika in del 3. letnika dramsko-gledališke smeri, na videu pa sodelujejo dijakinje in dijaki 4. letnika dramsko-gledališke smeri. Režiserki in mentorici sta Mojca Dimec in Alja Cerar Mihajlović.

Premiera je danes ob 19. uri, ponovitve predstave pa bodo še 5. februarja ob 11. uri, 6. in 7. februarja ob 11. uri, 13.30 in 18. uri, 9. februarja pa bosta predstavi ob 9. in 15. uri skrajašni za informativni dan, ob 18.30 pa bo tudi za gledalce izven. V soboto, 10. februarja, bo še ena skrajšana predstava ob 9. uri za potrebe informativnega dne.