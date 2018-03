Dve ponudbi za prenovo Cukrarne

Ljubljana – Za rekonstrukcijo že destletja propadajoče Cukrarne oziroma ureditev istoimenske galerije v njej (skupaj z dobavo in montažo pohištva ter opreme) sta se prijavila le dva interesenta. Samostojno se je prijavil Strabag, skupno ponudbo pa sta oddala še CGP in Kolektor Koling.



Prvi bi delo opravil za 21,8 milijona evrov (z davkom), druga dva za sto tisočakov manjšo vsoto. Ker pogajanja o končni ceni niso predvidena, bo komisija morala sama izbrati med cenovno skoraj izenačenima ponudnikoma.



Čeprav bi lahko bil izvajalec del izbran že v kratkem, pa bi lahko na začetek del čakali še več mesecev ali še dlje. MOL namreč računa, da bosta več kot polovico denarja zagotovila evropski sklad za regionalni razvoj (10,8 milijona evrov), 2,7 milijona država, preostanek pa občina iz svojih proračunov za več let. Bistven pri tem bo datum izdaje odločbe ministrstva za okolje in prostor, ki jo je to sicer prejelo že decembra lani. Ali bo na njeno odločanje vplival odstop predsednika vlade, pa bomo še videli.