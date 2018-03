Filmi odražajo svet, v katerem živijo mladi

Ljubljana – Od danes do petka se bo v Pionirskem domu trlo mladih filmarjev in njihovih mentorjev, poteka namreč festival otroškega in mladinskega filma Zoom, ki je letos že drugič tudi mednaroden. Letos bodo podelili štiri klape: za najboljša slovenska otroški in mladinski film, enako tudi v mednarodni kategoriji.

Najboljši avtorji bodo prejeli tudi nagrado 200 evrov. Kot pravi Vesna Tripkovič, vodja festivala Zoom in vodja oddelka za kulturo v Pionirskem domu, je Zoom eden redkih festivalov, na katerem mladi dobijo tudi povratno informacijo o svojem ustvarjanju, se lahko udeležijo delavnic, se srečajo s podobno mislečimi, izmenjajo izkušnje, za motivacijo pa dobijo tudi lepe nagrade. Na dopoldanskih delavnicah bo več kot 30 udeležencev, na popoldanskih projekcijah filmov pa je izjemen odziv, pričakujejo najmanj 60 obiskovalcev na projekcijo.

Letos ste prejeli 3060 filmov iz vsega sveta, v konkurenco za izbor najboljšega se je uvrstilo 456 filmov iz Slovenije in tujine. Kako ste naredili selekcijo?

Filme dobivamo iz vsega sveta in vseh celin. Letos so prispeli filmi iz Irana, Afganistana, Indonezije, Severne in Južne Amerike, Rusije, Kanade, veliko jih je tudi iz balkanskih držav. Selektor je napovedal, da bo letos nekoliko več poudarka dal balkanskim državam. Prva selekcija so že pogoji, ki so objavljen ob razpisu: dolžina filma, predvsem pa mora biti avtor otrok ali mladostnik in tu jih odpade največ, prijavlja se namreč tudi veliko starejših avtorjev. Za otroški film morajo biti avtorji stari od 6 do 15 let, za mladinski pa od 16 do 19 let. V prihodnje smo se s selektorjem pogovarjali, da bomo morali narediti selekcijo filmov, pri katerih se res vidi, da je avtor otrok ali mladostnik in tistih, ki nastanejo v okviru filmskih krožkov ali delavnic.