Gostilna v Zajčji dobravi na pota stare slave

Ljubljana – Gostilna Zajčja dobrava, ki je bila dobra tri leta zaprta, danes znova odpira vrata za obiskovalce. Podjetje z istim imenom, ki je pred štirimi meseci z občino kot lastnico podpisalo najemno pogodbo, je namreč te dni končalo prenovo dotrajanega objekta.



V četrtni skupnosti Polje so prihoda novega gostinca zelo veseli, saj bo za krajinski park Zajčja dobrava pomenil dobrodošlo popestritev. Tam se namreč sprehajajo in tečejo številni rekreativci, veliko pa je tudi kolesarjev in staršev z majhnimi otroki. Ti zaradi nedelujoče gostilne že nekaj let niso mogli spiti niti pijače, kaj šele da bi si privoščili malico ali kosilo.



V pogovoru z odgovornima osebama smo najprej zvedeli, da ne gre za novinca v tej dejavnosti, temveč za izkušena gostinca, ki sta Ljubljančanom znana tudi po šišenski restavraciji El Clasico v Bravničarjevi ulici. Zatrdila sta, da bosta tako z gostinsko kot zabavno in kulturno ponudbo skušala gostilni Zajčja dobrava vrniti nekdanji značaj in ugled.