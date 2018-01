Gourmet Cup Ljubljana: Štirje dnevi, štirje evri

Štiridnevni dogodek – do 30. januarja – bodo zaznamovala številna znana imena: v prvi vrsti Ana Roš, fudije bodo zanimali vzhajajoča kulinarična zvezda iz Avstrije Philip Rachinger pa italijanski mojstri kuhinje, večinoma nosilci michelinovih zvezdic, ki bodo stregli na smučišču na Krvavcu.

In to je tudi del z odprtim vabilom za vse. Takole: v nedeljo bo mogoče za štiri evre poskusiti, kaj znajo v kočicah ob krvavški plaži pripraviti nekateri znani slovenski in italijanski kuharji: svetovni prvak v pripravi testenin Jure Tomič (Ošterija Debeluh), Igor Delak (Mochoritsch, Avstrija), odlična Ana Šušteršič (Jezeršek gostinstvo), Guiseppe Mancino (Il Piccolo Principe, dve michelinovi zvezdici), Ivan Bombieri (Ristorante La Taverna, ena zvezdica) in milanski mojster Cesare Battisti (Ristorante Ratanà). Od 11. do 15. ure se pride do hrane s kupončki, ki jih bodo tam prodajali. Del teh štirih evrov bo šel zavodu Pod strehco; naši kuharji so se honorarju odpovedali.





Philip Rachinger, komaj 28-letni kuharski zanesenjak, ki prepričljivo osvaja svetovno kuharsko javnost.

Foto: Arhiv P. R.

Ponedeljek je namenjen konferenci s temama potenciala Slovenije kot kulinarične destinacije ter izobraževanju in kadrovanju v gostinstvu in turizmu, večer pa dogodku na ljubljanskem gradu: Roševa, Rachinger ter Luka Jezeršek, kuharski mojster in pobudnik številnih akcij s kulinarično noto, bodo 120 gostom pripravili gastronomsko doživetje z, kot pravijo, edinstvenim devethodnim menijem.

Zadnji dan, v torek, pa nazaj na sneg, na Audi Pokal Gourmet Krvavec, kjer se bodo pomerili gostinci. Za potešitev lakote pa bodo poskrbeli Marko Pavčnik (Pavus), Luka Košir (Gostišče Grič), Tomaž Bolka (Gostilna Krištof), Boštjan Trstenjak (Cubo), Ilija Pejić (Ilija Golf Club Tarviso, Italija), Ksenja Krajšek Mahorčič (Gostilna Mahorčič) in Srečko Kunst (Gostilna Šempeter).





S štirimi evri do prigrizkov, ki jih bodo smučarjem in obiskovalcem ponudili v nedeljo in torek na Krvavcu.

Foto: Nejc Pernek