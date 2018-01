Hišnika so kar izselili

Ig – Ižanska osnovna šola zadnja tri leta poka po šivih, zato pouk poteka tudi v nenamenskih prostorih, kar je dovolj velik razlog za gradnjo prizidka. Razširiti nameravajo tudi kuhinjo in jedilnico. Naložba bo občino stala dobre tri milijone evrov.



Ižansko osnovno šolo v tem šolskem letu obiskuje 532 učencev, prihodnje leto jih bo 627, leto zatem pa že 649. Po besedah župana Janeza Cimpermana k sreči še niso porušili starega vrtca, saj jim je zdaj z ureditvijo treh razredov prišel še kako prav.

Zaradi prostorske stiske so manjši razred uredili še na podstrešju šole in tudi v hišnikovi delavnici, hišnika pa so začasno izselili. Župan je pred prazniki že podpisal pogodbo za gradnjo prizidka in delno rekonstrukcijo šole s podjetjema Marles hiše Maribor in Pro Hbh 2000. Gradnja se bo začela junija.

Prenova skoraj 700 kvadratnih metrov notranjih prostorov bo končana do novega šolskega leta, medtem ko bo prizidek z dobrimi tisoč kvadratnimi metri površin nared septembra prihodnje leto. V njem bo sedem velikih in ena mala učilnic ter trije kabineti. Prostori bodo namenjeni tudi zobozdravstveni ambulanti za učence, novi bodo tehnični prostori in dvigalo. Za izvedbo projekta pričakujejo pol milijona evrov od Eko sklada, preostalo pa bo zagotovil občinski proračun.