Hostel Celica bodo začeli prenavljati

Ljubljana – Zavod Ljubljanski grad je že 11. aprila za najugodnješega izvajalca investicijsko-vzdrževalnih del v hostlu Celica izbral podjetje Lesnina MG oprema. Čeprav tam še ni gradbenih odrov in delavcev, bodo prenovo začeli izvajati že čez nekaj dni.

Štiri ponudbe

Kot je razvidno iz poročila o izboru najugodnejšega izvajalca prenovitvenih del v hostlu na Metelkovi 8, so svoje ponudbe pravočasno poslali štirje ponudniki. Po preverjanju njihove sposbnosti za izvedbo posla, so jih pozvali, da oddajo konkretne ponudbe. Te so se gibale od 757 tisočakov za najcenejšo do 1,11 milijona evrov brez davka na dodano vrednost za najdražjo. Po dveh krogih poganjanj o končni ceni pa je najnižjo ponudbo dalo podjetje Lesnina MG oprema. Delo je pripravljeno opraviti za 749.530 evrov brez davka (z davkom je posel vreden dobrih 914 tisočakov), kar je le 600 evrov manj, kot je ponudil VG 5, in 3700 evrov manj, kot je zahtevalo podjetje Ande. Najdražja pa je bila končna ponudba podjetja Makro 5 gradnje – ta je znašala dobrih 825 tisočakov.



Ker se do 23. aprila nihče od neizbranih ponudnikov ni pritožil oziroma vložil zahteve za revizijo postopka, je že v torek sledil podpis pogodbe. To so nam potrdili tako direktor Lesnine MG opreme Boštjan Mencinger kot odgovorni iz zavoda Ljubljanski grad. Ker mora biti delo opravljeno v 65 dneh, lahko na gradbišču že v naslednjih dneh pričakujemo postavljavce gradbenih odrov. Mencinger je zagotovil, da bo prenova izvedena v roku (najkasneje do 30. junija) oziroma do začetka glavne turistične sezone.

Pogodil se je

Veliko dela pa čaka tudi Ljubljanski grad, saj mora za začetek delovanja hostla Celica zagotoviti osebje, prav tako pa pripraviti dogovore z izvajalci kulturnega programa, ki ga je do spomladanskega zaprtja hostla izvajal KUD Sestava. Nekanji najemnik Celice Tomaž Juvan pa nam je povedal, da je z občino dosegel dogovor tako glede odkupa svoje hotelske opreme kot tudi blagovne znamke, kar pomeni, da bo hostel tudi v prihodnje ohranil staro ime. In dodal, da bo pomagal tud pri vpeljavi novega najemnika v hotelirski posel.