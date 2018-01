Janković bo nagradil prve dame

Ljubljana – Župan Zoran Janković mestnim svetnikom predlaga, naj direktoricam Živalskega vrta, Mednarodnega grafičnega likovnega centra in Kinodvora izplačajo nagrade za delovno uspešnost za poslovanje v letu 2016. Zdenka Ban Fischinger, Nevenka Šivavec in Nina Peče Grilc bodo pri plači nagrajene s približno 12 tisočaki bruto.

Iz gradiva za sejo mestnega sveta je razvidno, da bodo mestni svetniki obravnavali (in zagotovo tudi potrdili) predloge župana Zorana Jankovića ter svetov javnih zavodov Živalskega vrta, Mednarodnega grafičnega likovnega centra in Kinodvora o nagrajevanju direktoric omenjenih zavodov za njihovo uspešno delo v letu 2016. Najvišjo nagrado v višini 6018 evrov bruto bo prejela Zdenka Ban Fischinger, prva dama Živalskega vrta Ljubljana.

Svet omenjenega javnega zavoda je namreč že 19. oktobra lani potrdil izplačilo dela plače za delovno uspešnost direktorice. Razlog: Živalski vrt je leta 2016 ustvaril 33.325 evrov dobička (oziroma presežka prihodkov nad odhodki). S tem je Zdenka Ban Fischinger v skladu z zakonom o sistemu plač v javnem sektorju in potrjenim finančnim načrtom javnega zavoda za leto 2017 upravičena do izplačila nagrade za delovno uspešnost v višini dveh osnovnih bruto plač, kar znaša slabih šest tisočakov bruto. Ker sta pred dvema letoma dobiček ustvarila tudi Mednarodni grafični likovni center in Kinodvor (prvi za 9715 evrov, drugi za 2883 evrov), sta do izplačila nagrade upravičeni tudi prvi dami omenjenih zavodov.

Nevenka Šivavec, direktorica Mednarodnega grafičnega likovnega centra, bo prejela 2828 evrov, Nina Peče Grilc, direktorica Kinodvora, pa 2772 evrov bruto nagrade.