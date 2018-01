Kaj bo s Celico, zares ve samo Janković

Ljubljana – Novi upravljavec hostla Celica bo javni zavod Ljubljanski grad. To je glavni sklep, ki ga je na današnji seji potrdil ljubljanski mestni svet. Predlog opozicije, da o tem ne bi odločali na januarski seji, češ da svetniki niso dobili nobenega gradiva, zakaj in kako naj bi izvedli prenos upravljavskih pravic z dosedanjega zasebnega najemnika na ta zavod, namreč ni dobil zadostne podpore.





Opozicijski svetniki so župana Zorana Jankovića zaman prepričevali, da niso izpolnjeni osnovni pogoji ne za razpravo ne za odločanje o prenosu upravljavskih pravic Celice z MOL na Ljubljanski grad. Samostojni svetnik Denis Striković je dejal, da je zanj nesprejemljivo, da o tako pomembni zadevi, kot je nadaljnja usoda Celice, niso mogli razpravljati na redni seji odbora za kulturo, temveč so jih prisilili, da so se o gradivu za sejo sveta izjasnjevali na naknadni koresondenčni seji. Tudi sicer meni, da je vsebinska debata o Celici nujna in da ne morejo biti svetniki le glasovalni aparat.



Prazna pojasnila



Župan je predlagateljem umika točke z dnevnega reda dal vedeti, da se »zaletavajo v detajle, ki so mimo vsakršne logike«. Prepričan je, da bo Ljubljanski grad Celico znal prevzeti in z njo dobro poslovati. Mimogrede pa je vsem razložil, da niso nič delali proti najemniku in da je najemna pogodba z njim pač potekla. Ker javna dražba s prodajo Celice ni bila uspešna, je občina iskala druge rešitve. In se o njih pogovarjala tako z najemnikom kot s predstavniki KUD Sestava. A niso »prišli skupaj«.



Janković je v precej nevezani obliki navrgel nekaj podatkov, ki jih doslej še nismo slišali, a bodo najverjetneje zelo pomembni v prihodnjih mesecih.



Tako je dejal, da so bile izdelane ocene potrebnih vlaganj v hostel Celica. Po najnujnejši različici naj bi potrebovali 80.000 evrov, po nekoliko drznejši 200 tisočakov, po optimalni pa 260 tisočakov. Kaj vse bi to zajemalo, pa ni navedel.



Očitki kulturnikom



Prav tako je navrgel, da je imela KUD Sestava pogodbo z najemnikom, ki ji je za njene programe na leto zagotavljal 8000 evrov. Neposrednega odnosa MOL z njimi ni imela, je pa od občine posredno na mestnih kulturnih razpisih dobivala še dodatnih 8000 evrov. Ko jim je v nedavnih pogajanjih za izvedbo programov ponudil 40.000 evrov za petletno obdobje (vsako leto po 8000 evrov), so ti zahtevali 90.000 tisočakov za vsako leto. Ker je to 11-krat več od ponujenega in ker se ne bo pustil izsiljevati, je dejal župan, se niso mogli dogovoriti.



Mimogrede pa smo izvedeli še, da je z Jankom Rožičem in Sestavo propadel tudi projekt nujnih del, saj se niso strinjali s pogoji prenosov avtorskih pravic. Zato je že dobil novega projektanta in o zadevi obvestil Zbornico za arhitekturo in prostor, Rožiču pa očital, da mu je s tem vzel 16 dni dragocenega časa. In dodal, da je dobil Sestavino pobudo za sklic izredne seje mestnega sveta o Celici. Te seveda ne bo, pravi župan, če je ne bo podprlo vsaj 12 svetnikov.



Razprava



Tudi ob obravnavi sklepa o doregistraciji Ljubljanskega gradu za hotelirsko dejavnost in predaji upravljavskih pravic z občine na ta zavod smo lahko od svetnikov slišali le, da imajo o trenutnem dogajanju, predvsem pa o načrtih delovanja Celice po novem, premalo oziroma skoraj nič informacij. Jankoviću so dali vedeti, da podpirajo idejo o izredni seji sveta na to temo in da bi morali nanjo povabiti vse, ki so imeli s Celico kaj opraviti v preteklosti oziroma naj bi jo vodili v prihodnosti.



Samostojna svetnica Levice Nataša Sukič se boji, da ne bi prišlo do demontaže opreme, saj menda ni dogovora o tem, kaj naj bi v njej po odhodu najemnika ostalo in kaj ne. Še bolj pa jo skrbi, kakšno bo sodelovanje novega upravljavca hostla s Sestavo in drugimi metelkovci v ambientu, ki je zelo občutljiv.



Namesto hostla elitistični hotel?



Striković je bil sicer vesel, da ni bilo kupca za Celico in da se po neuspeli dražbi župan ni odločil za njeno prodajo pod ceno, je pa prepričan, da je bila njegova ideja, da bi Celico prevzeli Mladi zmaji, boljša od zdajšnje. Boji se, da bo Ljubljanski grad hostel vodil v smeri elitizma in ne bo po meri mladinskega hostla za študente in mlade. Na Metelkovi elitistična zgodba po njegovem mnenju pač ne more delovati.



Mirko Brnič Jager (SDS) je dodal, da ne bi smeli ignorirati več deset ustvarjalcev Celice (približno deset jih je med sejo sedelo na balkonu Magistrata), saj ta ni delovala dobro sama po sebi, temveč prav zaradi teh posameznikov, ki so se zavedali pomembnosti tega objekta in mu dali izjemno podobo. Menil je, da se s tem ne smemo igrati in da bi morali točko prekiniti na naslednji seji pa obravnavati investicijski elaborat. Ne gre pozabiti, da bo za novega upravljavca huda dodatna obremenitev in da poslovanje ne bo potekalo gladko.



Mojco Škrinjar (SDS) skrbi, ali bo Celica delovala skladno z dosedanjim namenom, saj so pri pripravi programa omenjeni le zavodi Ljubljanski grad, Turizem in Mladi zmaji. Mojca Kucler Dolinar (NSi) pa je poudarila, da ji ni prav, da so Celico zaprli in se odločili za prenovo, saj bi po njenem to lahko počeli ob odprtem hostlu tudi postopno.