Kamnolom obratuje, čeprav bi ga morali pogozditi

Polhov Gradec – Prebivalci Hrastenic že desetletje opozarjajo na hrup in prah, ki se občasno vije iz bližnjega nezakonitega kamnoloma v lasti podjetja VBT iz Mengša. Zaradi nedelovanja inšpekcijskih služb so ljudje razočarani in ogorčeni.



Naše kmetijske površine so bele in ne zelene, meteorna voda iz kamnoloma teče naravnost na cesto, vodni vir je onesnažen, praši se in delovni stroji povzročajo hrup, nam povedo domačini, ki počasi izgubljajo potrpljenje, saj jih pristojne inšpekcijske službe ne ščitijo oziroma prelagajo pristojnost druga na drugo. »Pravico imamo živeti v zdravem okolju, za to bi morala poskrbeti država, a tega ne stori,« je ogorčena predstavnica hrasteniške civilne iniciative Breda Pangršič.



Po prepričanju župana občine Dobrova - Polhov Gradec Franca Setnikarja se v kamnolomu izvajajo nedovoljene dejavnosti, ki so za tamkajšnje okolje in prebivalce škodljive, pri čemer je opozoril tudi na površinsko vodno zajetje nad kamnolomom, iz katerega se oskrbuje 17 gospodinjstev. »Leta 2014 je lastnica zemljišča, družba VBT izvajala čiščenje in sečnjo gozda in za seboj pustila pravo razdejanje, saj so odpeljali samo koristen les, preostali pa še zdaj trohni in se spira v pitno vodo,« je povedal Setnikar. Pravi, da je občina pri zaščiti občanov povsem nemočna, medtem ko inšpekcijske službe prelagajo odgovornost druga na drugo, saj nobena proti kršiteljem ni ukrepala. »Naj se že enkrat usedejo za isto mizo in končno ugotovijo, kdo je za kaj odgovoren,« je ogorčen župan.