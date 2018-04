Knjiga kot opora za drugačno delovanje

Ljubljana – Drugič zapovrstjo bo na Vodnikovi domačiji v Šiški mladinski festival angažiranega pisanja Itn. V prihodnjih štirih dneh bo ponudil predavanja, okrogle mize, delavnice, koncert in razstavo, letošnje teme pa so Ivan Cankar, ženske pisave, poezija in spreminjanje sveta.



Živimo v svetu, v katerem se neenakosti poglabljajo. Prepad med bogatimi in revnimi se veča. Obkroženi smo z množico informacij, toda zelo težko ločimo, kaj je res in kaj ne. Tako je Nika Kovač, koordinatorica festivala Itn., začela predstavitev bližajočih se festivalskih dni na Vodnikovi domačiji. Prav današnji čas, kot ga je uvodoma na kratko orisala, je bil izhodišče za pripravo festivala. »Ocenili smo, da je knjiga temeljna točka, okrog katere se lahko zberemo in nam daje izhodišče, da zarežemo v obstoječi družbeni red,« je nadaljevala. »Prepričani smo, da nam knjiga ponuja izhodišče in oporo za drugačno delovanje.«

Organizatorke Alenka Veler, Nika Kovač, Tina Popovič in Kristina Krajnc. Foto Blaž Samec, Delo



Mladinski festival angažiranega pisanja Itn. je bil lani na sporedu prvič, organizatorja, Vodnikova domačija in založba Mladinska knjiga, pa sta takrat sporočila, da z njim odpirajo prostor razprav in izražanja mnenj. Po besedah Tine Popovič, programske vodje Vodnikove domačije, so se za organizacijo odločili, ker zgolj ravnodušnost ne bo pripeljala do sprememb v svetu, zanje je potrebna angažiranost. »Vsebina me sicer ne skrbi, ker je je veliko in je zelo dobra,« je letos povedala Popovičeva in se s tem navezala na sodelovanje z društvom ljubljanskih gimnazijcev Novi dijak. »Treba pa je ponuditi prostor za ustvarjanje, in to počnemo s festivalom.« Tega je tako opisala kot »prostor, kjer se lahko marsikaj zgodi«.



Tematski dnevi



Festival, na katerem se bo do nedelje zvrstilo osemnajst dogodkov, bo uvedel današnji pogovor To ni za mladino!, na katerem bodo prevpraševali mladinsko literaturo. Prvi uradni festivalski dan, jutri, bo posvečen Ivanu Cankarju kot političnemu mislecu, drugi, v petek, ženskim pisavam, medtem ko bo tema sobotnega dneva spreminjanje sveta, v okviru katere bodo govorili o knjigi kot osnovi za reševanje okoljske krize. Zadnji festivalski dan pa bo posvečen poeziji.



»Priprava nam je odprla nov svet, festival ponuja širok vpogled v sodobno literaturo, za kar v učnem načrtu ni dovolj prostora,« je na predstavitvi povedala dijakinja Kristina Krajnc. Alenka Veler z Mladinske knjige pa je dodala, da so za posamezni festivalski dogodek pripravili tudi seznam petih knjig, ki jih je dobro prebrati: »Kdor bo prišel na vse dogodke, bo imel lep nabor.«