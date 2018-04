Kranjska sivka ob bok višnjegorskemu polžu

Višnja Gora – Čebelarska zveza Slovenije in ivanška občina v Višnji Gori gradita čebelnjak za kranjsko sivko, za katerega bosta skrbela izkušena čebelarja Alojz Miklič in Franc Bobnar, uporabljali pa ga bodo v učne namene in za potrebe velikega občinskega projekta, hiše kranjske čebele. Ta bo po temeljiti rekonstrukciji dobila svoje mesto v višnjegorski stari šoli.



Kot kaže, bodo prebivalce srednjeveškega mesteca, ki letos praznuje 540. obletnico podelitve mestnih pravic, zelo kmalu s svojim brenčanjem prebujale čebele iz dvajsetih panjev. Temeljno ploščo v središču mesta so že vlili, takoj po prvomajskih praznikih pa bodo postavili čebelnjak in ga skupaj z vrtom medovitih rastlin odprli 10. maja. Dober teden kasneje nameravajo odkriti še spomenik kranjski čebeli. Prireditve bodo potekale v sklopu svetovnega dneva čebel 20. maja, ki ga je prav na pobudo slovenske čebelarske zveze generalna skupščina Združenih narodov razglasila lani decembra. Na ta dan bodo svetovno javnost opozarjali na pomen ohranjanja čebel in drugih opraševalcev za človeštvo ter jo pozivali h konkretnim ukrepom za njihovo ohranitev.



Velika hiša za drobno čebelo



Po besedah predsednika čebelarske zveze Boštjana Noča ni naključje, da so čebelarji izbrali ravno Višnjo Goro, saj ima kranjska sivka rojstni kraj le streljaj proč, v Podsmreki. V tem kraju je namreč v 19. stoletju živela čebelarska družina Rothschütz oziroma Rošic, ki je trgovala s čebelami, baron Emil Rošic pa jih je tudi proučeval in je zaslužen za današnjo prepoznavnost, ugled in razširjenost kranjske sivke v svetu.