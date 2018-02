Kresničani ne dajo pošte

Litija, Moravče – Val ogorčenja je povzročila napoved vodstva Pošte Slovenije, ki namerava preoblikovati enoto v Kresnicah v premično pošto. S tem se ne strinjajo ne krajani ne vodstvi litijske in moravške občine.



O problematiki je razpravljal tudi litijski občinski svet, ki od Pošte Slovenije zahteva, da nemudoma ustavi preoblikovanje kresniške pošte v pismonoško oziroma premično pošto in jo ohrani tako, kakršna je, ter s tem omogoči opravljanje poštnih storitev tudi starejšim, ki nimajo vsakodnevnih opravkov v oddaljeni Litiji. Obenem zahtevajo, da je poslovalnica odprta tudi ob sobotah, saj se je treba zdaj po pošto voziti v Litijo. Nerazumen je razvoz poštnih pošiljk, ki na naslovnika v Kresnicah poteka iz Ljubljane, mimo Kresnic in v 12 kilometrov oddaljeno Litijo, od koder pismonoše nato razvažajo pošto nazaj v ta kraj in številne hribovske vasi. Vodstvo litijske občine je naslovilo poziv na agencijo za komunikacijska omrežja in storitve, naj Pošti ne izda soglasja k preoblikovanju pošte. Z agencije so sporočili, da vloge še niso prejeli.



Pošto v Kresnicah nameravajo zapreti. Foto: Bojan Rajšek/Delo

»Krajane Kresnic razumemo, vendar se mora tudi Pošta Slovenije prilagajati spremenjenim okoliščinam poslovanja,« je povedala predstavnica PS Megi Jarc in dodala, da bodo še naprej poskušali poiskati pogodbenika, v nasprotnem primeru pa nameravajo pošto zapreti in na tem območju uvesti pismonoško, torej premično pošto. Na prošnjo, naj slabo poslovanje kresniške enote podkrepijo s številkami, so odgovorili, da podatkov za posamezno pošto ne dajejo. Da pa jo bodo zaprli »zaradi skromnega obsega opravljenih storitev in nadaljnjih negativnih trendov«.

Okoli riti v žep

Kaj v praksi pomeni reorganizacija pošte, kaže primer v Moravčah. Tamkajšnji župan Martin Rebolj je zatrdil, da poštna pošiljka iz Moravč do naslovnika v Dešnu (pošta Kresnice), ki je od občinskega središča oddaljen zgolj šest kilometrov in deset minut vožnje z osebnim avtomobilom, zaradi slabe organizacije Pošte Slovenije potuje kar štiri dni. »Če je pošiljka oddana v četrtek, jo bo naslovnik prejel šele naslednjo sredo, torej bo potovala celih šest dni. To je v današnjih časih nedopustno in nesprejemljivo,« je prepričan Rebolj, ki pričakuje, da bodo iz kresniškega poštnega okoliša izločili moravška naselja Spodnji in Zgornji Prekar, Hrib nad Ribčami, Zalog pri Kresnicah in Dešen in jih priključili pošti Moravče. Obenem podpira prizadevanja Kresničanov in vodstva litijske občine, da pošta v Kresnicah ostane.



Pošta iz Moravč do šest kilometrov oddaljene vasi Dešen potuje 4 dni. Foto: Bojan Rajšek/Delo

Zgledujejo se po EU

Od leta 2012, ko so bile preoblikovane prve tri, pa do konca februarja bo preoblikovanih 149 pošt, zaprli jih bodo 39, imajo tudi 25 premičnih pošt. Poštno omrežje v državi zdaj sestavlja 513 enot, po reorganizaciji leta 2022 jih bo štiristo. Pri reorganizaciji se zgledujejo po državah EU. Tako ima Nemčija samo 0,1 odstotka lastnih pošt, Nizozemska 0,3 odstotka, medtem ko jih je pri nas 75 odstotkov v lasti Pošte Slovenije.