Krog zdravja na Prešernovem trgu

Ljubljana – Društvo študentov medicine Slovenije v sklopu prostovoljnega projekta Misli na srce že sedmo leto organizira javnozdravstveni dogodek Krog zdravja, na katerem študenti mimoidoče ozaveščajo o srčno-žilnih boleznih.



Prireditev bo potekala jutri med 10. in 18. uro na Prešernovem trgu. Člani projekta želijo kar najbolj nazorno, vsestransko in razumljivo predstaviti problematiko srčno-žilnih bolezni, dejavnike tveganja zanje in preventivne ukrepe, med katere spada predvsem zdrav in aktiven način življenja.

Med drugim bodo merili krvni sladkor, holesterol in krvni tlak. Poleg tega bodo na stojnicah določali še gleženjski indeks, telesno sestavo in krvne skupine, obiskovalci pa bodo lahko izvedeli več o pomenu krvodajalstva, saj pri dogodku sodelujeta tudi zavod za transfuzijsko medicino in Rdeči križ. Prav tako bo na voljo svetovanje zdravnika.



Na stojnicah bodo člani ponujali dodatne informacije, predvsem strokovno svetovanje o zdravi prehrani in gibanju. Predstavili bodo še druge projekte društva študentov medicine in obveščali javnost o temah, s katerimi se ukvarjajo. V okviru projektov Virus in Imuno ozaveščajo o cepljenju, HPV in raku materničnega vratu, v okviru projekta Za življenje pa postopke oživljanja in uporabo električnega defibrilatorja. Projekt Pulmo je namenjen preprečevanju bolezni dihal, projekt Zobek pa se osredotoča na pomen dobre ustne higiene.

Na vsakem dozdajšnjem Krogu zdravja so člani izvedli več kot pet tisoč meritev.