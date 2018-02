Kuntaričeva zminirala izredno sejo o Celici

Ljubljana - Izredne seje mestnega sveta o hostlu Celica, ki jo je zahtevala opozicija s stranko SDS na čelu, ne bo. Svetnica SD Irena Kuntarič je namreč umaknila svoj podpis. Tako zdaj ni več izpolnjen glavni pogoj za sklic, to je najmanj 12 podpisov.

Zakaj si je ena prvih podpisnic tri dni po oddaji zahteve premislila, župan Zoran Janković v dopisu pobudnikom za sklic seje ni navedel, napisal pa je, da tudi sicer niso bili izpolnjeni vsi nujni pogoji. Trdi, da niso navedli razlogov za sklic in pojasnili, zakaj gradiva ne bi mogli uvrstiti na redno sejo. Poleg tega so mu kot županu menda skušali dati naloge, ki so jih s sklepom mestnega sveta že prenesli na javni zavod Ljubljanski grad. Kot predstavnik ustanovitelja zavoda pa da ne sme posegati v njegovo avtonomnost in naloge.

Opoziciji je še očital, da ima premalo zaupanja v mestne politike, ko gre za zaščito simbolov Ljubljane. In da ti bi morali imeti prednost pred nabiranjem predvolilnih točk in praznim politikantstvom. Obenem se čudi, da izredne seje niso zahtevali pri veliko bolj zahtevnih projektih, kot je obnova Švicarije ali Plečnikove hiše.