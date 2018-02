»Ljubljanski Big Ben« bo spet zasvetil

A. S. H.

Ljubljana - Potem ko podjetje Ceeref še oktobra lani ni nameravalo namestiti ure, je zdaj vse pripravljeno, da spet zasvetijo rdeče številke nad Trgom republike, piše Dnevnik.



Minulo poletje, so se po dvainštiridesetih letih prikazovalniki časa in temperature na nekdanji stavbi Iskre pokvarili. Takrat so iz podjetja Ceeref, ki je zadnjih deset let novi lastnik stolpnice, sporočili, da jih ne bodo popravljali, ker so tehnološko zastareli, rezervnih delov ni in energijsko so izjemno potratni, smo pisali v Delu. V podjetju so takrat še dodali, da bi jih lahko nadomestili »s sodobnimi displayi«, a da se zaradi sodbe ljubljanskega sodišča o svetlobnem onesnaževanju okolja tega ne bodo lotili.



Da bi bilo smiselno, da se uro popravi, je takrat menila tudi Sonja Ifko, profesorica na fakulteti za arhitekturo. »Je pomemben del stolpnice - celotnega kompleksa, predvsem pa dediščina časa, v katerem je nastala,« poudarja raziskovalka industrijske dediščine.



»Ob simbolnem pomenu in njeni funkciji, saj je zagotovo glavna ura v mestu - ljubljanski Big Ben, gre za dediščino našega tehnološkega, gospodarskega razvoja, tradicijo našega znanja, na katerem stoji tudi danes uspešno podjetje.«