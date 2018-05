Ljudstvo je bilo močnejše od Papir servisa

Ljubljana – Sortirnice nenevarnih odpadkov z letno zmogljivostjo 48.750 ton v Vevčah ne bo. Agencija za varstvo okolja je namreč nedavno dokončno ustavila postopek izdaje okoljevarstvenega soglasja za njeno postavitev. To pa zato, ker je podjetje Papir servis končalo v stečaju, njegov stečajni upravitelj pa nima interesa, da bi postopek vodil še naprej.



Čeprav je Papir servis vlogo za gradnjo sortirnice na Vevški 52, odstranitev starih objektov, postavitev novih nadstrešnic in ureditev okolja ponovno oddal že 24. marca 2014 (prvo okoljevarstveno soglasje je bilo sicer izdano 22. februarja 2013), pa mu novega vse do zdaj ni uspelo dobiti. Kot smo že poročali, so takemu posegu v bližini stanovanjskih hiš sredi Vevč močno nasprotovali krajani, združeni v civilno iniciativo, prav tako četrtna skupnost Polje. Ker so bili s svojimi pritožbami uspešni in je bil postopek večkrat vrnjen na prvo stopnjo odločanja, je Papir servis med čakanjem na okoljevarstveno soglasje propadel.



Sortiranju odpadkov se je namreč moral odpovedati na prejšnji lokaciji na Vodmatu, natančneje Pod ježami, nato pa te proizvodnje kar štiri leta ni mogel zagnati na novi lokaciji v Vevčah, na območju podjetja Set. Večina strank iz Ljubljane in drugih občin je poiskala alternativne rešitve za svoje odpadke in podjetje je končalo v stečaju. V utemeljitvi sklepa o ustavitvi postopka za izdajo OVS piše, da je okoljska agencija od stečajnega upravitelja Zlatka Vilija Hohnjeca 19. aprila dobila dopis, s katerim jo je seznanil, da umika vlogo za pridobitev. Ker »nadaljevanje postopka ni v javnem interesu«, ga je Arso dan pozneje ustavil.



Večletni boj



Navedeno pomeni, da so si Vevčani izborili dokončno zmago in da so bili v skoraj petletnem boju, ki so ga zaznamovali trije protestni shodi pred vhodom v načrtovani novi obrat Papir servisa, močnejši od podjetja, ki je pred tem vsako leto s sortiranjem odpadkov ustvarilo več deset milijonov evrov prihodkov. Odločilna je bila zavrnilna odločba ministrstva za okolje in prostor, s katero je to julija 2016 pritrdilo agenciji za okolje, da je imel Papir servis dovolj časa, da bi dokazal, da sortirnica ne bo imela škodljivih vplivov na okolje. V več kot dveh letih bi namreč lahko pojasnil, kako bo zagotovil, da bi tovornjaki v vevški obrat res prihajali s severne strani po Zaloški cesti in Cesti 30. avgusta, iz njega pa odhajali po južni strani po Vevški cesti, Poti heroja Trtnika in Litijski cesti. Nezadostne so bile tudi protihrupne ograje, ki bi jih postavil ob stanovanjskih stavbah na Vevški 48 in 50, kjer sta bila predvidena uvoz in izvoz iz obrata, da o preslabih tehničnih ukrepih za zaščito obrata v primeru poplavljanja Ljubljanice sploh ne govorimo.



Odleglo pa je najbrž tudi MOL, ki ima na Barju veliko regijsko zbiralnico in predelovalnico odpadkov. S propadom Papir servisa (v stečaju sta lani končali tudi z njim povezani podjetji Set Vevče in Krater) se je namreč znebila konkurenta za prevzem surovin, ki bi Snagi še povečeval izgubo zaradi pomanjkanja zadostnih količin odpadnega papirja ter plastične, kovinske in druge embalaže.