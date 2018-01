Lokal z mačkami se zapira

Ljubljana – Cat Caffe Ljubljana oziroma Kavarna z domačimi živalicami sta si lastnika zamislila po zgledu iz tujine in lokal pred tremi leti odprla na Hrenovi ulici. Druženje z mačkami blagodejno vpliva na ljudi in ima terapevtsko moč, v najboljšem primeru pa vsaj odžene osamljenost. Čeprav je navada, da imajo v tujini taki lokali vstopnino, je lastnika nista uvedla, ker sta menila, da pri nas nismo vajeni plačevati za take usluge, pritoževali so se že, če sta zvišala cene napitkov.

Lani oktobra sta zaradi mačjega miru prepovedala vstop otrokom, mlajšim od 10 let. Starši so negodovali, a lokal je vseeno obdržal stalno klientelo, ki se je spoprijateljila s sedmimi mačkami, ki so bivale v njem. Kljub vsemu to ni bil razlog, da sta lastnika sklenila lokal zapreti. S prostorom imata druge, zasebne namene, je povedala lastnica.