Mandarić že drugič kupuje Dalmatinko

Ljubljana – Srbski poslovnež Milan Mandarić že drugič zapored kupuje nedokončan stanovanjsko-poslovni objekt Dalmatinka. Zanj je do 14. februarja, ko se je iztekel rok za oddajo zavezujočih ponudb, kot edini vplačal 240 tisočakov varščine. Kar ni presenetljivo, saj je največji ločitveni upnik Hiše 8, ki je objekt začela graditi, a končala v stečaju.

Stečajni upravitelj Hiše 8 Andrej Marinc nam je razkril, da že pripravlja pogodbo o prodaji večnadstropnega objekta omenjenemu podjetniku. Če bo v roku plačal preostalih 4,5 milijona evrov kupnine, drugi upniki pa ne bodo oporekali načinu razdelitve, bi lahko Mandarić že v kratkem času nadaljeval gradnjo. Ker prejšnje gradbeno dovoljenje velja, bi na upravni enoti moral spremeniti le ime investitorja. Takšna sprememba dovoljenja poteka po skrajšanem postopku in je ponavadi končana prej kot v mesecu dni. Če bi se odločil za večje posege v projekt, pa bi moral zaprositi za spremembo dovoljenja, kar bi začetek gradnje lahko zavleklo za več mesecev.

Na Dalmatinovi 8, kjer je bila še pred leti stavba nekdanje tiskarne Kleinmayer & Bamberg, v kateri je več let imela prostore Založba kaset in plošč RTV, bi tako lahko prej kot v enem letu zrasla večnadstropna poslovno-stanovanjska stavba. Po veljavnem projektu bi bilo v objektu s tremi kletmi, pritličjem, šestimi nadstropji in mansardo lahko 14 nadstandardnih stanovanj, 11 poslovnih prostorov in 85 parkirnih prostorov. Čeprav so kletne etaže, pritličje, prvo in del drugega nadstropja že zgrajeni, bo gradbince čakalo še veliko dela. V preteklih letih je na nedokončanih delih objekta nastalo nekaj škode zaradi vremenskih vplivov, zatem pa bodo morali dograditi še preostala nadstropja.

Predstavitveni film

Ker je v intervjuju za sobotno Delo Mandarić izjavil, da bo projekt Dalmatinka stekel že v nekaj tednih, hkrati pa napovedal, da bodo morali kupci nadstandardnih stanovanj za kvadratni meter plačati od 8000 do 10.000 evrov, pri čemer računa zlasti na bogate Azijce, Ruse, Angleže in Američane, nas je zanimalo, kaj jim bodo za tako zasoljeno ceno ponudili.

Odgovor smo dobili v predstavitvenemu filmu, ki sta ga arhitekturna biroja Zeloa in AA arhitektura na youtubu objavila že 9. novembra lani, javno pa se je pojavil tudi na eni od arhitekturnih spletnih strani. Čeprav je to le ena od delovnih in ne nujno končnih verzij, vseeno dobro pojasnjuje, zakaj bodo stanovanja in lokali tako dragi. Iz filma je razvidno, da ima Dalmatinka novo ime, D'Aurea. Sliši se bolj moderno, hkrati pa pomeni simbolno prekinitev s prejšnjim imenom in investitorji, ki so končali v stečaju.

Razkošni atrij

V tem delu Dalmatinove ulice bo njena frontalna fasada izstopala tako po razgibanosti kot tudi barvah in materialu – veliko bo steklenih oken in drugih površin, da o vhodu v pritličju sploh ne govorimo. Ta bi vodil v prostran notranji atrij, v katerem bi bili razmeščeni stoli in mize pritličnih lokalov ter široke klopi za posedanje med drevesi in grmovnicami. Atrij bi delno prekrivale velikanske terase stanovanj v prvem nadstropju. Tudi v drugih nadstropjih bi imela vsa nadstandardno velika stanovanja zelon velike lože ali balkone.

Bazena na vrhu

Nekaj posebnega bi bila vrhnja stanovanja. Dve od njih bi imeli celo manjša zunanja bazena, pa lastni drevesi in terasi tako na južni kot severni strani. Notranjosti sicer ni videti, predvidevamo pa, da bo tudi notranja oprema v skladu z moderno zunanjo podoboemu zunanjemu videzu.