Mrtve duše iz okolice Ljubljane še vedno iščejo pravico

Tudi bližnja okolica glavnega mesta ima svojo temno stran, zločine, ki še vedno niso raziskani. Pri nekaterih, o katerih pišemo tokrat, se ne moremo znebiti občutka, da so žrtve svoje krvnike morda celo poznale.

Razkosano truplo v Savi

Dvajsetega januarja 1994 je kajakaški reprezentant Fedja Marušič med veslaškim treningom na Savi pri Mednem naletel na del človeškega trupla. Voda ga je naslonila na rečni breg, ko se je veslač približal, ni mogel verjeti očem. Prepoznal je prsni koš in z grozo ugotovil, da je bila glava odrezana.

Truplo je bilo raztelešeno v višini reber, roke so bile odrezane v ramenih, glava pri vratu. Rezi so bili gladki, kot bi to storil strokovnjak. Takoj je obvestil policijo in kriminalisti so se znašli pred skrivnostjo, ki še ni razkrita.

Javnosti so posredovali opis dela trupla nesrečneža. Šlo je za moškega, starega med 25 in 35 let. Upali so, da ga bo kdo prepoznal na osnovi opisa posebnosti na truplu - pod obema prsnima bradavicama je imel tako imenovani pomožni bradavici, kar ni ravno pogost pojav.



Kriminalisti niso na savskih bregovih odkrili nobenih sledi, tudi brskanje med pogrešanimi osebami ni dalo rezultata. Policija se je znašla v popolni temi. Izvedenci so približno določili, da je bilo truplo v vodi najmanj en dan.

Nekaj kilometrov niže ob savskem toku je zadnjega dne februarja s prijateljem ribaril 62-letni Feliks Mulec. Trnke sta vrgla v Savo pri Srednjih Gameljnah. Nekaj metrov od brega je uzrl čudno stvar. Po natančnem opazovanju je začel prepoznavati predmet v vodi - spolovilo in dlake. Medtem je kos telesa - od bokov do začetka stegen - voda nesla naprej, niže po toku pa ga je vrtinec zavrtel in potisnil v past med skalami. Tam so ga prevzeli kriminalisti. Izvedenci so ugotovili, da gre za dele istega trupla in preiskava je dobila nov zagon. Toda odkrili niso nič novega. Mineva 24 let od najdbe trupla v Savi, obstajajo pa le biološke informacije (DNK) o neznancu, ki so jih posredovali tudi v registre v tujini.

Grozljivka na Zaplani

V nedeljo, 16. aprila 1995, sta pri počitniški hiši na Zaplani sprehajalca naletela na grozljiv prizor; iz parkiranega avtomobila je viselo negibno telo, pogled v kabino pa je razkril krvavo, zmaličeno podobo moškega, ki je bil pretepen skoraj do neprepoznavnosti. Žrtev je bil 38-letni Janko Mihelčič iz Podpeči. Njegov vzdevek je bil Žurgl ali Macola, človek dobričina, ki nikomur ni storil nič žalega. V pogovorih z ljudmi, ki so Janka poznali, smo slišali: »Ni skrivnost, kdo bi lahko kaj vedel o zločinu, a dokazov ni, zato moramo previdno z imeni.« Mihelčiča so nazadnje videli živega v petek, 14. aprila 1995, na pokopališču na Brezovici pri Ljubljani. Dva dni zatem so na Zaplani našli njegovo truplo. Morda je res živel malce samosvoje, bil je samski, stanoval je v tako imenovanem sindikalnem domu v Podpeči 63, kamor naj bi zadnja leta pred smrtjo hodil le prenočevat.