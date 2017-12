Na občini o Celici zdaj molčijo

Ljubljana – Po tem, ko se je izjalovil poskus občine, da bi na javni dražbi prodala javno zemljišče, na katerem stoji Celica, se na prvi dan novega leta dosedanjemu najemniku priznanega hostla izteče pogodba. Kako naprej, pa niti dan pred tem ni znano.



Župan Zoran Janković je bil na dan neuspešne javne dražbe pred dvema tednoma redkobeseden glede prihodnosti svetovno znanega hostla. Tak je tudi danes, in to čeprav se pogodba z dosedanjim najemnikom, podjetjem TJs, ki je v lasti Tomaža Juvana, nekdanjega direktorja Šouhostla, izteče jutri. Z občine so na vprašanje, kaj bo s Celico prvega januarja, odgovorili le, da bodo »o zadevi javnost pravočasno obvestili«.



So se pa v tem času sestali tako z dosedanjim najemnikom kot s predstavniki Mladih zmajev – mestni svetnik Denis Striković je namreč pred dražbo predlagal, da bi upravljanje Celice prevzeli v tem javnem zavodu. Na vprašanje, ali bi to bili pripravljeni storiti in kaj so sklenili na pogovorih s predstavniki občine, je Vanja Krmelj iz Mladih zmajev odgovorila: »V tem trenutku vam na to ne moremo odgovoriti.« Ko smo postavili dodatna vprašanja, pa nas je napotila na občinski oddelek za odnose z javnostmi.



Podaljšanje najemne pogodbe?



Da se z občino pogovarjajo o podaljšanju najemnega razmerja, in to za petletno obdobje, pa je včeraj povedal Tomaž Juvan, dosedanji najemnik. »Postavili smo rok, da se do 15. januarja stvari rešijo, če se to ne bo zgodilo, gremo ven,« je dejal Juvan in dodal, da je hostel za prve noči novega leta skoraj polno zaseden. Na vprašanje, kaj bo v tem času s petnajstimi zaposlenimi v hostlu, potem ko se izteče veljavnost najemne pogodbe z občino, pa je odgovoril: »Vsi čakamo, vendar si ne morem predstavljati, da bi ostali na cesti tudi v primeru, da bi se občina kot lastnica odločila za drugega najemnika.« Juvan sicer pravi, da negotovost, ki so ji zdaj priča, ni nič novega. »Naklonjeni smo temu, da bi v objektu ostali, čeprav se najmanj zadnji dve leti dogajajo pretresi, kot so omembe drugih najemnikov in nazadnje poskus prodaje zemljišča. Toda zdaj upam, da bomo vendarle prišli do tega, da se bo obdobje negotovosti končalo.« Po njegovem tudi ni razloga, da bi občina z dosedanjim najemnikom prekinila sodelovanje: »Tu je povsem ekonomska računica, prav tako programska. Kar zadeva drugo, smo velikokrat dokazali in še dokazujemo, da je tako. Dobili smo ekološki certifikat in prejemamo številne nagrade,« je poudaril Juvan.



Da upajo, da se bodo razmere in razmerja med Celico in občino čim prej uredili, je včeraj poudaril Janko Rožič, vodja programa v hostlu. »To, da zaposleni, ki delajo dobro, ne vejo, ali bodo 1. januarja še imeli službo, je slabo za vse, zato bi bilo dobro, da se tudi zato to uredi.«



Za izbrušeno Celico



Predlog za dolgoročno rešitev Celice so programski ustvarjalci hostla s prvopodpisanim Rožičem v četrtek poslali na občino. V odprtem pismu so župana Jankovića med drugim opozorili, da dolgoročna rešitev za Celico, »podobno kot njen dosedanji uspeh, leži v njenih lastnih sredstvih in sprostitvi najemnine«. Poudarjajo, da so samo letos organizirali več kot sto dogodkov in da so v štirinajstih letih delovanja kulturno-umetniškega društva Sestava ter v 24 letih od začetka Celice za program in produkcijo »od MOL dobili manj sredstev, kolikor sedaj znaša letna najemnina, ki jo MOL dobi od Celice« – za objekt z 92 posteljami plačujejo 105 tisoč evrov letne najemnine. Zato v Kudu Sestava predlagajo, da se sredstva v višini najemnine namenijo za investicijsko vzdrževanje, za delo v razvoju in kulturni program, pri čemer dodajajo, da najemnina za upravljanje v izhodišču sploh ni bila predvidena. Tako bi lahko po njihovem »kmalu, morda že v evropskem letu kulturne dediščine 2018, dobili obnovljeno in izbrušeno Celico«, celo brez denarja iz javnega proračuna.

»Glede na dosežke Celice avtorji koncepta in celotnega procesa preobrazbe starega zapora v Celico, v kateri še vedno vodimo kulturni program, po 24 letih morda vendarle upravičeno pričakujemo, da trajneje uredimo razmerja in zagotovimo Celici še dolgo in uspešno življenje,« so še zapisali v odprtem pismu ljubljanskemu županu.