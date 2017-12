Naj sreča in veselje trajata vse leto

V glavnem mestu tradicionalni obisk moža z belo brado in sivo kučmo, ki se je v kočiji pripeljal izpod izpod Triglava.

Ljubljana – V kočiji z vpreženimi lipicanci se je popoldan izpod Triglava v glavno mesto pripeljal dedek Mraz. V spremstvu snežakov, medvedov, zajcev ter drugih bitij iz ljudskih pripovedk in pravljic je osrečil otroke, predvsem na postankih pred Mestno hišo ter na Prešernovem in Kongresnem trgu.

Decembrsko idilo je sicer kvarilo deževno vreme, a tisti, ki so se v nepremočljivih oblekah in z dežniki vseeno odpravili, da bi pozdravili dedka Mraza, so lahko doživeli pristno otroško veselje.

Poleg vseh mogočih daril, ki jih bo v teh dneh pustil pod jelkami, si zapomnimo tudi besed, ki jih ponavadi prehitro pozabimo: prijateljstvo, spoštovanje, razumevanje ... in seveda umivanje zob.