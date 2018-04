Namesto v banko hop v Petrol

Ljubljana – Po vdoru vode in posledični izselitvi NLB iz stavbe v križišču Cankarjeve in Beethovnove ulice v ožjem mestnem središču je novi najemnik prostorov postal Petrol. Sredi maja bodo na okoli 300 kvadratnih metrih odprli mestno prodajalno, ki so jo poimenovali Hop in. Načrtujejo jih tudi drugod.



Čeprav je že dve leti ni več, se Ljubljančani še spomnijo majhne bančne poslovalnice, kjer so lahko opravili vse bančne storitve. Potem ko so po zaprtju prostori dobro leto samevali, jih zdaj gradbinci in obrtniki urejajo za novo namembnost. Ko smo na terenu poizvedovali, za kakšno, so nam povedali, da se bo vanje že kmalu vselil Petrol. Na NLB so pojasnili, da je bila banka vrsto let zgolj najemnik prostorov, poslovalnico pa so zaprli na začetku leta 2016. Ker je zaradi izliva vode nastala velika škoda, so jo zaprli. »Zaradi škode, ki bi jo odpravljali več mesecev, in bližine drugih naših poslovalnic smo se odločili, da prostorov ne bomo obnovili,« še pravijo na NLB.



»Petrol bo v bližnji prihodnosti v več slovenskih mestih odprl nove moderne mestne prodajne točke. Odprtje prodajnih mest, ki smo jih poimenovali Hop in, je predvideno sredi maja,« pojasnjujejo v družbi. Na okoli 300 kvadratnih metrih površine bodo ponujali običajne trgovske izdelke, kot jih je mogoče kupiti na njihovih bencinskih črpalkah. Stranke bodo lahko plačevale položnice, sprejemale in pošiljale poštne pošiljke, igrale športno loterijo, kupovale vstopnice za koncerte in druge dogodke, ponujali bodo tudi sveže pripravljeno hrano. V novi poslovalnici bo zaposlenih deset ljudi.