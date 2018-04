Ne verjamejo Elesu, bojijo se sevanja

Dol pri Ljubljani – Načrtom Elesa, da v sklopu evropskega projekta Sincro.grid nadgradi razdelilno transformatorsko postajo (RTP) v Beričevem, nasprotujejo dolski občinski svetniki, ki jih skrbi, da bodo okolje in občani še dodatno obremenjeni z elektromagnetnim sevanjem.



V dolski občini so prepričani, da je Beričevo že zdaj čezmerno prepredeno z napravami in električnimi žicami, zato bi tak projekt še poslabšal bivanjske razmere. Na Elesu so začudeni nad odklonilnim stališčem in zagotavljajo, da bo tako imenovana kompenzacijska naprava znotraj ograje stikališča RTP v Beričevem, zato dodatnih zemljišč ne bo treba pridobiti. Sincro.grid je sicer investicijski projekt na področju pametnih omrežij in je iniciativa štirih partnerjev, dveh iz Slovenije (Eles, Sodo) in dveh iz Hrvaške (Hops, Hep-ODS). Namen projekta je z uporabo naprednega upravljanja moči izboljšati kakovost napetosti, povečati prenosne zmogljivosti vodov, zagotoviti učinkovitejše vključevanje obnovljivih virov energije v elektroenergetski sistem ter povečati varnost in zanesljivost oskrbe. Projekt je vreden 90 milijonov evrov. Evropska komisija ga je uvrstila na seznam prednostnih projektov in ga bo podprla s 40,5 milijona evrov. V okviru projekta namerava Eles infrastrukturo v RTP Divača nadgraditi z novim transformatorjem, s čimer se bo povečala zanesljivost napajanja z električno energijo za celotno Primorsko. Zataknilo pa se je v Dolu pri Ljubljani, kjer so občinski svetniki soglasno proti.