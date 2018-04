Nekdanje gradbišče doživljajski park, a le za nekaj mesecev

Ljubljana - Tik ob Tomanovem parku bodo predvidoma še ta mesec odprli urbano, doživljajsko in vrtnarsko središče. Toda stanovanjski sklad je nedavno sklenil, da bodo zemljišče ob Masarykovi prodali na javni dražbi. V tem primeru bi morali zdajšnji uporabniki prostor zapustiti poleti ali najpozneje jeseni.

Projekt ureditve mirujočega gradbišča ob Masarykovi cesti, ki stoji nedaleč od samoorganiziranih skupnostnih vrtov Onkraj gradbišča (bližnji del zemljišča je sicer še naprej zapuščena gradbena jama), so s čiščenjem terena, postavitvijo zaščitne ograje in odvozom odpadkov na občini začeli lani. Skrb za vsebinsko zasnovo so predali društvu Prostorož, v katerem so med drugim analizirali status in pomen javnih površin ter odprli knjižnico reči v Savskem naselju. »Na enem delu bodo vrtički in doživljajsko igrišče, za katere bodo skrbeli v walfdorski šoli, na drugem urbani park, ki ga urejata društvi Gor in Uauu. Povsem odprt in dostopen bo urbani park, medtem ko bosta prostor z vrtički in doživljajsko igrišče za zunanje obiskovalce v poskusnem obdobju dostopna v dogovoru s šolo oziroma v času aktivnosti,« so pred časom pojasnjevali v Prostorožu. Tokrat so nas za vprašanja, povezana s projektom, usmerili na občino. Tudi dan odprtih vrat, ki so ga na spletnem omrežju napovedali v marcu in na katerem bi med drugim zbirali ideje prebivalcev o prostoru ob Masarykovi, so odpovedali.

Načrti

»Odprtje načrtujemo še ta mesec, nato pa lahko sledijo dnevi odprtih vrat,« na MOL odgovarjajo na vprašanje, zakaj v marcu ni bilo napovedanega dneva odprtih vrat. »Še pred tem se nameravamo sestati z vsemi soustvarjalci na območju, kar smo imeli v načrtu že marca, a smo srečanje zaradi slabega vremena prestavili,« pravijo na občini. »Čez zimo smo zasnovo nadgrajevali in pokazalo se je, da je veliko zanimanja za soustvarjanje tega prostora. Na našo pobudo se je pridružilo tudi zavetišče za zavržene rastline, ki bo v okviru projekta na tem območju postavilo rastlinjak.«

Rešitev za zapuščeno zemljišče, ki leži ob železniški in avtobusni postaji, bo sicer v nasprotju s Tomanovim parkom zgolj začasna, kot so pred časom dejali na občini, »predvidoma vsaj od tri do štiri leta, pozneje bo mogoče vso opremo prestaviti drugam«. V križišču Resljeve in Masarykove je namreč po občinskem prostorskem načrtu predviden trg, pod katerim sta možni gradnja podzemnih garaž in povezava s podhodom pod železniško postajo, na preostalem delu ob Masarykovi in Resljevi pa je predvideno območje centralnih dejavnosti s faktorjem zazidanosti do 80 odstotkov.

Kmalu bodo morali oditi

Toda nadzorni svet ljubljanskega stanovanjskega sklada je na nedavni seji sklenil, da na območju med Tomanovim parkom ob Resljevi, Masarykovi in Kotnikovi ne bo gradil neprofitnih stanovanj, ampak bo dve zemljiški parceli v skupni velikosti 2818 kvadratnih metrov prodal na javni dražbi. V utemeljitvi piše, da jo bodo izvedli zaradi »gospodarnejše izrabe stvarnega premoženja«.

Predsednik nadzornega sveta Anton Podobnik je izjavil, da si od prodaje zemljišč na elitni lokaciji v središču mesta, kjer je dopustna stanovanjska pozidava, obetajo »dober iztržek«, medtem ko bodo gradnjo sicer zelo potrebnih neprofitnih stanovanj načrtovali »na kakšni cenejši lokaciji v mestu«.

Omenjena odločitev tudi pomeni, da bo sklad že v kratkem objavil razpis za prodajo opisanih parcel vzdolž Masarykove in da bodo morali zdajšnji uporabniki prostor zapustiti poleti ali najpozneje jeseni, in ne čez »tri do štiri leta«, kot so najprej napovedali na občini.