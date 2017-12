Noč, ki nas bo popeljala v prijetno 2018

Ljubljana – Na globalni spletni strani In Your Pocket so Ljubljano uvrstili med deset alternativnih mest, ki jih je vredno obiskati med božičnimi sejmi in za najdaljšo noč v letu. Kot lokacija za obisk sejma se je znašla na petem mestu, pri možnostih za silvestrovanje celo na prvem. Kje pa silvestrovati v Ljubljani?



Prva izbira in tudi najbolj priljubljena je praznovanje na prostem. Na trgih in ulicah se bo gotovo trlo ljudi, program z različno glasbo na različnih lokacijah (Kongresni trg, Trg francoske revolucije in Mestni trg) je zagotovoljen, ognjemet tudi, prav tako pomembno je, da vstopnine ni.



Razkošno v Operi



Veliko bolj umirjeno, predvsem pa imenitno bodo silvestrovali v SNG Operi in baletu Ljubljana. Napovedujejo, da bo to prestižen in razkošen silvestrski dogodek v Sloveniji. Osrednji del bo še vedno balet, izbrali so klasičnega, Labodje jezero, ki se bo po prvem dejanju prevesil v slavnostno večerjo, nadaljeval z drugim dejanjem ter nazadnje z zdravico in plesom z Nuško Drašček Rojko na odru. Vstopnice stanejo od 32 do 220 evrov, pri čemer prve ne vsebujejo večerje.



Barbara Čepirlo je povedala, da so do zdaj prodali okoli 280 vstopnic (skupaj jih je na voljo 400), od tega štirideset za predstavo brez večerje, pri čemer je poudarila, da niti teh obiskovalcev ne bodo pustili povsem lačnih, ampak bodo dobili prigrizek. Med večerjo, ki bo trajala uro in pol, jim bodo čas krajšali s klasično glasbo, lahko se bodo sprehodili tudi po hiši ali mestnem središču, saj med obiskovalci niso le Ljubljančani.



Silvestrovanje je prvi takšen dogodek v Operi. Sogovornica je povedala, da je zamisel za to prinesel umetniški vodja Rocc, ki prihaja iz Češke; tam je namreč uveljavljena praksa, da operne hiše pripravljajo tudi gala plese. V ljubljanski operi so najprej razmišljali o gala plesu, vendar bi bil to tehnično prezahtevno, zato so se odločili za slavnostno večerjo in zabavnim plesom. Večerna toaleta je sicer pričakovana, nikakor pa ne po strogih pravilih, kakršna krojijo gala plese, je še povedala Čepirlova. Prireditev je tudi poskusna – če bo odziv dober, upajo, da jim bo uspelo ustvariti tradicijo.



Ples v Cankarjevem domu



Prvič vabijo na ples tudi v Cankarjevem domu: z vstopnico za prireditve, ki bodo 31. decembra, bodo obiskovalci lahko nadaljevali silvestrovanje v Veliki sprejemni dvorani: družili in vrteli se bodo ob glasbi v živo ter kaj prigriznili ali popili. V Klubu Cankarjevega doma bo prepeval legendarni trubadur Ibrica Jusić, v Linhartovi dvorani bo opereta Peter Kušter, na odru Gallusove dvorane baletna predstava Romeo in Julija slavnega francoskega koreografa albanskega rodu Angelina Preljocaja, v Kosovelovi dvorani pa bodo predvajali film Žarek ljubezni z Juliette Binoche v glavni vlogi. Dobrodošli so tudi tisti, ki se ne bodo udeležili kulturnih dogodkov, a bi kljub temu silvestrovali; zanje so pripravili posebne vstopnice po 20 evrov (za hrano in pijačo je treba doplačati). Za zimzeleno plesno glasbo v živo bodo poskrbeli Flora Ema Lotrič (vokal), Gašper Konec (klavir), Anže Langus Petrović (bas), Goran Moskovski (tolkala).



Na vrhu



Silvestrovanje nad mestom pripravljajo v Nebotičniku. Praznična večerja bo v desetem nadstropju, zabava v enajstem (glasbo bo do jutra predvajal njihov hišni didžej), mize je mogoče najeti tudi v dvanajstem in trinajstem nadstropju (Vip lounge in kavarna). Za vse je vstopnina 20 evrov, za večerjo je doplačilo 60 evrov, najem miz za več oseb pa stane od 50 do 170 evrov. Tri četrtine mest je že rezerviranih, je povedal Aljoša Četković iz Nebotičnika, goste zabave v klubu pa pričakujejo šele po polnoči. Druščina za mizami bo pisana, med domačimi so večinoma gostje, ki niso Ljubljančani, veliko je tudi tujcev, je še dejal Četković. Osrednji del večera bo zdravica na terasi s 360-stopinjskim pogledom na ognjemet.



Še više bodo silvestrovali v res najvišji hiši v mestnem središču, v hotelu Intercontinental. V tem slogu zveni tudi njihovo vabilo: »Zaključite leto na vrhu!« Silvestrska večerja z glasbo in »osupljivim razgledom na mesto« stane 135 evrov, brez pijače. Večerja se bo sklenila v baru, kjer bo šampanjec tekel v potokih, je napovedala direktorica prodaje in marketinga Saša Zor; med 23.30 in 00.15 bo namreč deloval novoletni bar, ob katerem bodo odšteli zadnje trenutke leta in si ogledali ognjemet.



Do zdaj so prodali 70 mest v restavraciji oziroma skoraj vse zmogljivosti; večinoma so to Ljubljančani, bodo pa prihranili še nekaj prostora za goste hotela. Praznovanje pripravljajo tudi v njihovem B-baru, za 50 evrov, na prvi dan novega leta pa še detoksikacijo, ne le fizično, tudi psihično, obljublja Saša Zor. Ali: »Odprt pogled na vse strani mesta je pravi navdih za snovanje novoletnih načrtov.« Za razstrupljanje telesa z jedmi, bogatimi z Omega 3 in drugimi zdravimi maščobami ter antioksidanti, bodo gostje plačali 30 evrov.