Nove bivalne enote do konca leta

Ljubljana – Mestni stanovanjski sklad je potreboval kar sedem let, da se je končno lotil dolgo načrtovane prenove podstrehe v večstanovanskem objektu na Zarnikovi 4. Ta se je začela v drugi polovici marca, končana pa naj bi bila v osmih mesecih.



Čeprav je bil glavni izvajalec gradbenih, obrtniških in instalacijskih del, to je ljubljansko podjetje Triplan, izbran sredi januarja, se je uvedba v delo zavlekla za dva meseca. Triplan so izbrali med sedmimi ponudniki, saj je na pogajanjih ponudil najnižjo ceno – 588 tisočakov. Prve neto cene so se sicer gibale od slabih 669 do skoraj 917 tisočakov.



Z rekonstrukcijo in spremembo namembnosti podstrehe bodo pridobili sedem bivalnih enot s skupno neto tlorisno površino 189 kvadratnih metrov za začasno reševanje stanovanjskih potreb socialno ogroženih. S funkcionalno preureditvijo in združitvijo 13 stanovanjskih enot ter njihovo prilagoditvijo novim potrebam pa bodo pridobili pet stanovanjskih enot s površino 152 kvadratnih metrov za neprofitni najem ter šest najnujnejših bivalnih enot s skupno tlorisno površino 87 kvadratnih metrov za socialno najbolj ogrožene.



Po vseh zapletih s pridobivanjem soglasij, gradbenih dovoljenj, njihovih sprememb in na koncu še z izbiro izvajalcev bo zdaj delo skoraj gotovo končano do novembra, prvi stanovalci pa bi se lahko v neprofitna stanovanja in najnujnejše bivalne enote lahko vselili že v prvih mesecih prihodnjega leta.