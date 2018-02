Novih 80 stanovanj v Mengšu naprodaj že maja

Mengeš – Stanovanjsko-poslovno sosesko Glavni trg Mengeš, ki jo je pred desetimi leti začelo graditi podjetje MTB iz Maribora, nato pa še pred koncem gradnje končalo v stečaju, bo dokončalo nepremičninsko podjetje Prva hiša iz Ljubljane. To je namreč od DUTB odkupilo nedokončani objekt z 80 stanovanji, več poslovnimi in trgovskimi prostori ter veliko garažno kletjo s 178 parkirnimi prostori.



Čeprav smo konec lanskega februarja pisali, da je DUTB našel kupca nedokončanega kompleksa, sprva imenovanega trgovsko-stanovanjska soseska Mengeš, pa geodetski biro Apolonij iz Kamnika po plačilu are (oktobra leta 2016) ni bil sposoben plačati preostanka večmilijonske kupnine. In načrt, da bi še v preteklem letu dokončali 80 stanovanj, velik pritlični lokal za živilsko trgovino (takrat se je govorilo o Mercatorju), pet manjših poslovnih prostorov ter propadajočo spomeniško zaščiteno Kančevo hišo, se je izjalovil.



Stanovanja na trg maja



A je DUTB lani našel novega kupca in 26. oktobra z njim podpisal tudi pogodbo. Ker je Prva hiša plačala celotno kupnino, zdaj vendarle kaže, da bo prek svojega projektnega podjetja Evio poskrbela za dokončanje večnadstropnega kompleksa, zgrajenega do četrte gradbene faze, kot tudi sanacijo v preteklih letih poškodovanih delov fasade.



Novi lastnik je načrte že predstavil mengeški občinski upravi in svetnikom, ki je podprla časovnico za vselitev trgovcev in stanovalcev. Mengeški župan Franc Jerič je na tem srečanju dejal, da ga veseli, ker bo nedokončana stavba dobila svojo končno podobo in bodo prebivalci severnega dela Mengša dobili večji trgovinski lokal. Frano Toš, direktor Prve hiše, pa je razkril, da so se za nakup odločili, ker je dokončanje in prodaja stanovanjsko-poslovnega kompleksa v središču mesta zahtevna, a dobra poslovna priložnost. Dodal je še, da je večji del trgovskega dela objekta že oddan, lokali pa da bodo predvidoma vseljeni jeseni. Prodaja stanovanj bo po njegovih napovedih stekla maja, ko naj bi bili izpolnjeni nekateri pogoji.



Večina pogojev je vezanih na prenovo Kančeve hiše tik ob novem objektu. Stanovanj namreč ne smejo začeti prodajati, preden ne bodo začeli prenavljati te hiše ob Slovenski cesti. Neuradno smo zvedeli, da investitor, ki je kompleks prevzel lanskega decembra, že pridobiva novo gradbeno dovoljenje, saj je prejšnje zaradi nezačete gradnje propadlo. Po spremenjenem projektu bi od stare hiše ohranili le zahodni del, ki gleda na Slovensko cesto in dopolnjuje spomeniško varovan ulični niz. Preostale dele, ki so v precejšnji meri že porušeni, pa bi zgradili na novo. Po rekonstrukciji bi jo namenili za stanovanjski in poslovni namen. Soglasje kranjskih varuhov kuturne dediščine že imajo, zdaj pa čakajo še na izdajo novega gradbenega dovoljenja.



Stanje na terenu



Celoten kompleks, ki je Mengšanom dolga leta služil kot divje parkirišče, je že nekaj časa ograjen, na zidovih pa so še nalepljeni pozivi, ki so lastnike parkiranih vozil opozarjali, da jih morajo odstraniti do 26. januarja. Avtov ni več, prvi sledovi gradbenih posegov na stanovanjskem delu objekta pa so že vidni. Niso pa se še lotili sanacije poškodovane fasade pritličnih lokalov, nad katero so se v preteklih letih dodobra znesli tudi vandali,