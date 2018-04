Odločitev sodišča: Občina motila posest rogovcev

Ljubljana – Da so na občini junija 2016, ko so v prostore nekdanje tovarne Rog na Trubarjevi ob treh zjutraj poslali gradbince in varnostnike z namero, da začnejo rušiti, »motili mirno posest« tamkajšnjih uporabnikov, je odločilo okrajno sodišče v Ljubljani. Občina je tako dolžna osmim rogovcem, ki so vložili tožbo zaradi motenja posesti, povrniti stroške postopka v znesku približno dva tisoč evrov, hkrati ji je sodišče prepovedalo, da bi v prihodnje »s podobnimi dejanji posegala v posest tožečih strank«.

Da so odločitve sodišča veseli, saj jim »do izteka lastninskih tožb zagotavlja sodno varstvo in omogoča nadaljnje delovanje«, so sporočili iz rogovske skupnosti. »Upamo, da bo občina ob tem sprevidela, da obstoj Tovarne Rog ni pravno, temveč politično vprašanje, ki se ne more in ne bi smelo reševati na sodišču.«



Toda na MOL napovedujejo, da bodo v zadevi zaradi motenja posesti vložili pritožbo. Kot so zapisali, se tudi sprašujejo »o smiselnosti odločitve sodišča v sporu zaradi motenja posesti«, saj ta po njihovem ne rešuje ničesar: »Okrajno sodišče je samo priznalo, da bo sklep v postopku zaradi motenja posesti brez pravnega učinka, saj bodo verjetno sodbe okrožnega sodišča v zadevah zaradi izpraznitve Roga prej postale pravnomočne«. Na okrožnem sodišču se namreč nadaljujejo postopki v zvezi z lastninskimi tožbami, ki so jih proti osmim rogovcem, ki so se pred tem izpostavili kot posestniki, vložili na MOL. Sodišče je doslej v šestih primerih odločilo, da morajo rogovci prostore zapustiti in izprazniti, vendar odločitve še niso pravnomočne, saj so se rogovci pritožili. Njihov odvetnik Zoran Korenčan prve odločitve pričakuje kmalu.

Medtem v rogovski skupnosti še naprej oživljajo prostore in organizirajo dogodke, na katerih zbirajo donacije za plačilo sodnih postopkov. Postavili so tudi novo spletno stran, s katere med drugim sporočajo, da »Tovarne Rog ne branijo takšne, kot je, ampak se borijo za njen nadaljnji avtonomen razvoj«.