Občina odrešena škodljive pogodbe

Dol pri Ljubljani – Desetletje je občino Dol hromila škodljiva pogodba o javnozasebnem partnerstvu pri gradnji vrtca, ki jo je podpisalo prejšnje vodstvo. Zdaj je višje sodišče odločilo, da sta pogodbi o stavbni pravici in najemnini z družbo Energoplan nični. Občina je s tem čez noč postala nezadolžena, v Energoplanu pa so nad razsodbo začudeni.



Dolska občina je leta 2008, takrat pod vodstvom župana Primoža Zupančiča, za gradnjo vrtca prenesla stavbno pravico na ljubljansko podjetje EP Invest (hčerinsko podjetje Energoplana) in z njimi sklenila najemno pogodbo, da bo 19 let družbi plačevala po 28.128,50 evra mesečne najemnine, kar v celotni dobi odplačevanja znese skoraj 6,5 milijona evrov. Višje sodišče je zdaj odločilo, da sta pogodbi z družbo Energoplan o stavbni pravici in najemnini z vsemi aneksi vred nični. Občina tako odslej ni dolžna plačevati najemnine za vrtec, v katerem se predšolska vzgoja izvaja od jeseni leta 2009. Do januarja 2015, ko je zdajšnji župan Janez Tekavc enostransko prekinil plačilo najemnine, je investitorju že plačala 1,8 milijona evrov najemnine za objekt, ki je po oceni geodetske uprave vreden le 871.128 evrov. Občinsko vodstvo je od višjega sodišča pričakovalo, da jim prisodi tudi preplačane najemnine z zamudnimi obrestmi vred, vendar so to zadevo sodniki vrnili prvostopenjskemu sodišču.